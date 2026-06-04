Entradas más económicas para ver a los Knicks en el Madison Square Garden superan los $9,000 dólares

La histórica clasificación de los New York Knicks a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 ha desatado una auténtica fiebre financiera en la Gran Manzana. Los aficionados que sueñan con presenciar el regreso de la serie definitiva al mítico Madison Square Garden se enfrentan este jueves a precios sin precedentes en el mercado de la reventa legal.

La próxima semana, el recinto neoyorquino albergará el tercer y cuarto partido de la vibrante serie entre los Knicks y los San Antonio Spurs. Sin embargo, asegurar un asiento se ha vuelto un lujo prohibitivo. Para la noche del viernes 4 de junio, a plataforma de reventa en línea VividSeats registraba cotizaciones asombrosas para el Juego 3, programado para el próximo 8 de junio:

El boleto más económico: Los asientos con menor valor en las zonas más altas del estadio se cotizan a partir de los $9,010 dólares.

Los asientos con menor valor en las zonas más altas del estadio se cotizan Los boletos más exclusivos: Las entradas más económicas para las localidades preferenciales a pie de pista alcanzan la astronómica cifra casi $85,000 dólares.

La semana pasada, antes de que iniciara formalmente la disputa por el trofeo Larry O’Brien, los boletos más accesibles para ingresar al Madison Square Garden rondaban los 4,000 dólares, lo que representa un aumento de más del 80% en su valor base.

La sequía de 27 años sin disputar unas Finales ha movilizado por completo a la exigente fanaticada de los Knicks. El apoyo incondicional no solo se limitará al ambiente ensordecedor que se espera en Manhattan, sino que ya se ha hecho sentir con fuerza en territorio texano. Durante los últimos días, cientos de hinchas neoyorquinos se han dejado ver con camisetas y pancartas por las calles de San Antonio para respaldar a la franquicia en los primeros duelos de la serie celebrados en el Frost Bank Center.

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