Alerta por baja calidad del aire este viernes en Nueva York: ¿cómo combatir los riesgos?

A medida que aumentan las temperaturas se ha emitido una alerta de calidad del aire para la Ciudad de Nueva York este viernes desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., alertó el Departamento de Conservación Ambiental del estado (NYSDEC).

Este viernes se pronostica una sensación térmica de 102F (39C) en el día y 71F (21C) en la noche en NYC, sin lluvia. Se prevé que el Índice de Calidad del Aire (AQI) supere los 100 puntos debido a los altos niveles de ozono, según el portal federal AirNow. Además de NYC, también están en riesgo Long Island, el bajo valle del Hudson, partes de Nueva Jersey y la zona costera de Connecticut.

Cuanto más alto sea el valor del AQI, mayor será el riesgo para la salud, recordó PIX11 News. Cuando los niveles de contaminación son elevados se debe limitar la actividad física extenuante al aire libre para reducir el riesgo de efectos adversos para la salud.

El Departamento de Salud estatal destaca que entre las personas especialmente sensibles a los efectos de los niveles elevados de contaminantes se encuentran los niños muy pequeños y los adultos con problemas respiratorios preexistentes, como asma o enfermedades cardíacas.

El calor puede conducir a la formación de ozono a nivel del suelo, un componente importante del smog fotoquímico. NYSDEC tiene dos líneas telefónicas que informan sobre la calidad del aire (1-800-535-1345) y 1-518-402-8478. Para revisar el pronóstico del índice de calidad del aire en el estado Nueva York, pulse aquí. Además, un mapa actualizado sobre la calidad del aire en todo EE.UU. está disponible aquí. También se puede consultar por zona postal en el portal del gobierno AirNow.

Bajo ninguna circunstancia deje niños y mascotas encerradas en un auto, porque ello puede resultar mortal, incluso en minutos. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que la temperatura interna de un automóvil, independientemente de si las ventanas están cerradas o abiertas, puede subir hasta 40 grados F (4.5C) en una hora, incluso si afuera el termómetro marca unos 70F (21C). La mayor parte del aumento de temperatura ocurre dentro de los primeros 15-30 minutos, y ninguna cantidad de sombra es suficiente para proteger a los niños de estos peligros, destaca FDNY.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Consejos para prevenir y tratar la hipertermia (temperatura corporal alta):

Tome suficiente líquido durante el día, tanto agua como jugos de vegetales y frutas. Evite el café y el alcohol.

Si su casa no tiene aire acondicionado o ventiladores, mantenga las cortinas y ventanas cerradas durante el día y abiertas en la noche.

Evite el sol. La exposición prolongada siempre tiene consecuencias negativas.

Trate de vestir ropa de algodón o telas naturales, frescas y livianas, y evitar las fibras sintéticas y los colores oscuros.

No ejercite al aire libre y evite los lugares demasiados concurridos durante las horas pico de alta temperatura. Se considera que alrededor de las 3:00 p.m. es el momento de mayor calor en el día.

Ola de calor en Nueva York: ¿por qué no deberías darte una ducha fría para refrescarte?

Adicionalmente, para evitar apagones e incendios, Con Ed recomienda: