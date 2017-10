Así defendió Brad Pitt a Gwyneth Paltrow cuando eran novios de Harvey Weinstein

El actor medió entre su entonces pareja y el productor de Hollywood para que no la molestara "nunca más"

La semana pasada impactaron las graves denuncias de varias actrices contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein por acoso sexual. Entre las víctimas que expresaron su mala experiencia con este multimillonario influyente en el medio del cine, está Gwyneth Paltrow, quien además confesó que su entonces novio, Brad Pitt lo encaró para defenderla.

Según reveló People el actor fue muy contundente en la defensa a su pareja. “Brad amenazó a Harvey. Lo enfrentó cara a cara, le dio un puñetazo en el pecho y le dijo: ´Nunca más le harás eso a Gwyneth´“, dijo una fuente a ese medio.

Según esa fuente, Pitt le “dejó en claro que habría consecuencias” a Weinstein si volvía a acosar a su novia y si bien el productor intentó en un principio explicarle lo sucedido al actor, luego se dio cuenta de que sólo debía escuchar y jurar que eso no sucedería nuevamente.

Recordemos que Paltrow, en la entrevista con The New York Times, confesó que el magnate la llamó a su habitación para una reunión de trabajo cuando ella tenía 22 años y había audicionado para el papel principal en ‘Emma’. El hombre le puso las manos encima e insinuó si quería un masaje.

Era el año 1995 cuando eso sucedió y Pitt enfrentó a Weinstein. La fuente señaló que Pitt no era todavía una estrella importante en ese momento, y se estaba “arriesgando” al enfrentarse a Weinstein: “Era un tipo joven en Hollywood (…) Él es uno de los únicos hombres en Hollywood que se levantó y dijo algo. Es un hecho“.

Después de la confrontación, Paltrow dijo al NYT que Weinstein la llamó y la amenazó para que no le diga a nadie más lo ocurrido. “Pensé que iba a despedirme”, dijo Paltrow al periódico. “Me gritó durante mucho tiempo. Fue brutal“, explicó.

Pitt también trabajó con Weinstein en Bastardos sin Gloria en 2009, film que The Weinstein Company lanzó y tenía a Harvey como productor ejecutivo. Pero según la fuente: “Él hizo ese papel debido a su relación con Quentin Tarantino, y no tuvo nada que ver con Harvey”.