Liga MX, fecha 13: Cruz Azul vs. América, horario y canales de TV

CIUDAD DE MÉXICO, México.-Los tres puntos son importantes, pero nada como salir con el orgullo intacto ante La Máquina.

Miguel Herrera sabe que derrotar a Cruz Azul este sábado es vital para que la afición del América infle el pecho tras una posible victoria.

“Cuando me ha tocado trabajar a mi, nos hemos matado por conseguir esos resultados, seguiremos así, pero entendiendo que el Clásico se juega con una determinación diferente.

“Es un deseo diferente, uno de llenar el orgullo de nuestra afición, sí vamos con el deseo de sacar tres puntos, pero esto va para que la afición esté con el orgullo intacto”, explicó el “Piojo” en conferencia de prensa.

Sin William Da Silva, quién será baja al no recuperarse de una lesión muscular, Herrera alineará al siguiente once: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Pablo Aguilar, Miguel Samudio; Edson Álvarez, Matheus Uribe, Renato Ibarra, Darwin Quintero; Oribe Peralta y Silvio Romero.

Con este equipo Miguel Herrera intentará vulnerar a un rival al que ya sabe cómo puede lastimar.

“Claro que he notado que Cruz Azul deja espacios, no es que sea débil, deja espacios porque ataca con mucha gente. No es un equipo fácil y su zona defensiva no es menos fuerte”, sentenció.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Cruz Azul vs. América

Estadio: Azul

Fecha: sábado 14 de octubre

Hora: 6:00 pm Este / 5:00 pm Centro / 3:00 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: Televisa Deportes En Vivo, TDN

USA: Univision Deportes USA, Univision USA, fuboTV, Univision NOW