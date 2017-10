Edith González manda mensaje de esperanza contra el cáncer

La actriz ha destacado por darle batalla a su enfermedad de una manera positiva

Edith González mandó emotivo mensaje, esto con motivo del mes de la lucha contra el cáncer.

A través de la red social Twitter, la actriz mostró su apoyo, así como lo afortunada que es por salir avante en esta lucha.

Recordemos que Edith a mediados de 2016, dio a conocer a todo público que se encontraba en una batalla por su vida, después de que le detectaron cáncer en el abdomen.

Tras vencer el cáncer en su primera etapa, González se describió como una mujer guerrera y llena de aventuras.

“Estoy viva, estoy aquí. Quiero darles todo el amor que siente mi corazón. Aquí estamos, mientras haya vida hay esperanza y si yo puedo, tú puedes”, aseguró.

La actriz es un claro ejemplo de que el cáncer se puede vencer y para prueba están los distintos mensajes que ha dado por sus diferentes redes sociales, como el que compartió en su cuenta de Twitter.

A su vez, la rubia también compartió a través de su cuenta de Instagram una foto donde celebra la vida después del Cáncer.

En una instantánea de Instagram publicó:

“Hoy me siento fuerte, resiliente, poderosa, amorosa. Hoy es el día de hacer, crear, amar. Soy porque me permito ser. Y quiero ser. Y puedo porque quiero y quiero porque se me da mi real gana! Soy una tormenta que se llama Edith! Así de simple! Así que tomate un cafecito y a vivir!!” Finalizó.

POR: Daniela Zuñiga