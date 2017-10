Reik busca renovarse con nuevos ritmos

La banda pop mexicana estará en la ciudad esta sábado para ofrecer un concierto en el Teatro United Palace

La banda mexicana Reik quiere explorar nuevos ritmos y estilos pero sin abandonar la esencia de su música. Una muestra de esto es ‘Des/Amor’, la quinta producción de estudio del grupo, en la que incluyen temas con sonidos funk, reggae, rock y urbano, y con la que además aprovecharon para pasar balance a la trayectoria del grupo pop.

“No podemos acomodarnos en este lugar privilegiado que el público nos ha colocado. Queremos ofrecer nuevas propuestas, seguir evolucionando. La salida de este disco (‘Des/Amor’) también representa el cierre de un proceso en el que hemos hecho una evaluación de nuestras fortalezas y debilidades”, comenta Jesús Navarro, vocalista del grupo que ofrecerá un concierto en la ciudad este sábado 21, en el teatro United Palace.

El trío, que se completa con Gilberto ‘Bibi’ Marín en la guitarra eléctrica y Julio Ramírez en la guitarra acústica, y que lleva 13 años sobre los escenarios, hará una parada en la ciudad como parte de la gira ‘Des/Amor’, en respaldo al álbum del mismo título, que salió al mercado a mediados del año pasado tras cinco años desde la salida del disco ‘Peligro’, la producción anterior.

“La gira con este disco nos ha brindado grandes satisfacciones, la acogida del público ha sido excelente. Estamos llenos de energía y listos para seguir ofreciendo lo mejor de Reik”, agrega sobre el grupo que grabó una versión de su tema ‘Ya me enteré, junto al artista urbano Nicky Jam.

Navarro cuenta que el grupo está emocionado por la próxima presentación en la ciudad y adelanta que será una noche especial en la que además de cantar temas de su nuevo disco, que recibió una nominación al Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, hará un repaso por sus canciones más exitosas.

“Estamos muy contentos con esta presentación en Nueva York, la idea de reencontrarnos con ese público fiel que nos espera. Hace sólo un año y tres meses desde la última vez que estuvimos en Nueva York, pero ya tenemos muchos deseos de regresar”, agrega el intérprete de ‘Un amor de verdad’, ‘Mi pecado’ y ‘Creo en ti’”.

Las dualidades en Reik no sólo están presentes en el título de su más reciente disco, haciendo referencia al amor y el desamor, la banda navega también entre el idioma español y el inglés. Este nuevo disco incluye dos temas bilingües, entre los que figura la canción ‘Spanglish’. Navarro aclara que esto no quiere decir que vayan a grabar un disco completamente en inglés en un futuro inmediato, sino que surge como fruto de sus raíces fronterizas.

“Crecimos entre dos idiomas, dos culturas, la mexicana y la americana, hablar en spanglish es algo que hacemos en nuestra cotidianidad, algo que surge de forma muy natural y por eso se refleja en nuestras canciones. No lo hacemos pensando estrictamente en el hecho de grabar en inglés o intentar hacer un salto al mercado anglosajón”, concluye el artista sobre la banda oriunda de Mexicali, baja California (en la frontera con Estados Unidos) que también canta el tema principal de la cinta ‘No manches Frida’ (protagonizada por Omar Chaparro y Martha Higareda) titulado ‘We Only Have Tonight’.

En detalle:

Qué: Concierto de Reik

Dónde: Teatro United Palace

Cuándo: 4140 Broadway

Entradas: Desde $52

Información: www1.ticketmaster.com