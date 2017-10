Eduardo Yañez reveló, por primera vez, las razones de odio de su hijo

"Me doy cuenta que el chamaco me roba enormemente mientras yo estaba fuera de mi casa"

Luego de la entrevista poco clara que Eduardo Yañez dio en ‘El Gordo y la Flaca‘, el actor mexicano habló en exclusiva con Rodner Figueroa para ‘Al Rojo Vivo’ y por primera vez reveló el por qué de la pelea con su hijos, y de dónde, según su versión, surge el odio del joven.

“No he querido hablar del tema primero porque no hablo de mi vida personal, y segundo por protegerlo a él porque se que los chavos a esa edad, cuando se pelean con los padres, los padres son los peores del mundo. Mi hijo me hizo muy feliz, fuimos los mejores amigos hasta que ahora, desgraciadamente… Yo no estuve en muchas oportunidades porque tuve que trabajar… Yo siempre me dije que a mi hijo no le va a faltar nada de lo que me faltó a mí. Siempre escuché esto de que a los hijos no hay que darles todo porque entonces no lo valoran, y yo me dije: ‘No, al contrario'”, así comenzó la entrevista en exclusiva que Eduardo Yañez le dio a Rodner Figueroa.

Según Eduardo todo lo sucedido y las acusaciones públicas de su hijo donde lo tilda de drogadicto, racista y violento, lo ha llevado al ojo del huracán.

“Yo estoy en un problema muy grande ahora por culpa de sus declaraciones, no completa porque la acción la hice yo, él no agarró mi mano ni mucho menos, pero yo he sufrido una presión desde hace meses cuando habló de mí, y he aguantado caña”, aseguró Yañez.

El actor le confesó a ‘Al Rojo Vivo’ que hasta el momento su silencio tenía que ver con proteger las acciones de su hijo, aunque hayan sido equivocadas. Pero, ¿qué fue lo que hizo el joven?

“Me doy cuenta que el chamaco me roba enormemente mientras yo estaba fuera de mi casa”, dispara Eduardo Yañez, asegurando que lo hacía todo el tiempo, y recién se había dado cuenta cuando regresó a la casa, y además, que ya lo había hecho anteriormente y se lo había perdonado.

El actor quizo aprovechar la oportunidad para hablarle al público y a la prensa sobre el gran error que cometió al agredir al reportero de ‘El Gordo y la Flaca’, Paco Fuentes.

“La gente también se apura mucho a criticar a los demás… En ese momento era un padre ofendido porque se estaban metiendo con su hijo… Al público le quiero pedir una enorme disculpas por lo que sucedió. Es la última entrevista que hago al respecto, que me equivoqué, y a Paco que tocó un punto muy sensible, no supe manejar esa situación”.

Yañez también aclaró que si bien se ha “metido mis cosas en el pasado” no tiene problemas con las drogas hoy, ni es racista. En cuanto al abuso a las mujeres, lo niega pero admite haber tenido sus encontronazos con sus exparejas, y que tanto su mamá como él han sido abusados en todas sus formas en el pasado.