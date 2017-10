Kris Jenner causa polémica por usar piel de animales

La organización de PETA expuso públicamente a la madre del clan Kardashian-Jenner

El clan Kardashian-Jenner se ha convertido en el enemigo número uno de la organización PETA -Personas por la Ética en el Trato de los Animales- debido a sus particulares gustos en cuestiones de moda, que implican en muchas ocasiones prendas confeccionadas a partir de pieles animales.

Una de las últimas fotografías que la matriarca de la familia, publicada por su hija Kim Kardashian en Instagram para mostrar su nuevo look rubio platino, ha terminado de enfurecer a la organización debido a que en ella luce una estola de piel, un bolso de piel de serpiente y unas botas de cuero.

“Se te da genial ser malvada, querida Kris Jenner“, le dedican desde el Twitter de PETA junto a un montaje fotográfico, que muestra a todos los animales que perdieron su piel para que la celebridad se pudiera sentir la viva imagen de la elegancia.

Aunque en esta ocasión el tono empleado en el mensaje enviado a Kris ha sido muy poco amable, anteriormente la organización ha tratado de abordar a las Kardashian a través de otros canales más privados, recurriendo por ejemplo a algunos de sus portavoces más famosos. La propia Pamela Anderson le escribió una carta a la mujer de Kanye West tratando de concienciarla sobre el sufrimiento animal que en muchas ocasiones provoca su vestuario y sugiriéndole otros diseñadores y marcas más concienciadas con su causa.

“De verdad que creo que Kim tiene un gran corazón y sé que su influencia es enorme. Le envié una carta y hablé con ella en la Semana de la Moda. Aún no me ha respondido. He hablado también con Melania Trump y con otros personajes públicos, para tratar de que muestren más compasión a la hora de elegir su indumentaria y se conviertan así en un ejemplo”, explicaba la antigua vigilante de la playa.

En el pasado, algunos activistas de PETA han recurrido a medidas más extremas e ilegales para disuadir a la familia Kardashian de utilizar prendas animales. En 2013, una mujer que supuestamente pertenecía a la asociación arrojó a Kim una bolsa de harina durante un evento público para el que esta había elegido una chaqueta de cuero. Aunque PETA negó su conexión con dicha mujer y condenó su comportamiento, sí expresó su deseo de que ese susto le hiciera cambiar de mentalidad.