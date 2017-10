Recibe un paquete extraño con un libro y una carta

Hay momentos en la vida que nos marcan de forma única y especial

Tener la primera copia firmada de un libro es un privilegio reservado a nos pocos, a los verdaderos seguidores del autor o autora. Conseguir tampoco es fácil.

Sin embargo, una mujer, Chris, recibió recientemente un paquete en el correo que contenía una carta y un libro firmado por un autor que ella realmente no conocía.

Puede sonar sospechoso, pero la historia detrás del paquete es extremadamente conmovedora.

Hace 14 años, el, por aquel entonces, aspirante a escritor James Breakwell dio un discurso en la graduación de su clase de secundaria. La madre de una compañera suya se quedó especialmente conmovida por las palabras y le pidio que le firmara el discurso porque “algún día sería alguien”.

La mujer no podía imaginar el impacto que esas palabras llegarían a tener en la vida de James.

14 años después, James finalmente tuvo la oportunidad de mostrarle a esta mujer que ella tenía razón por creer en él. Y se lo agradeció de la mejor manera que supo.

Incluida en el paquete estaba la primera copia firmada del libro de James, Only Dead on the Inside, y una carta muy conmovedora que explicaba por qué James le enviaba la novela.