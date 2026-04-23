¿Tu páncreas está “atascado”? El secreto del jugo pancreático para desintoxicarlo

La desintoxicación del eje hígado es una de las prácticas más comunes para mejorar las funciones digestivas y metabólicas. Sin embargo, solemos olvidar que el páncreas también necesita insumos para depurarse. Este órgano no solo regula el azúcar en sangre (función endocrina), sino que es una verdadera fábrica de enzimas digestivas (función exocrina).

En Estados Unidos, el cáncer de páncreas es el décimo cáncer más diagnosticado, es la tercera causa principal de muertes relacionadas con el cáncer y se prevé que se convierta en la segunda causa principal de muertes relacionadas con el cáncer antes de 2030, según el Registro de Pacientes de la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas (PanCAN).

El páncreas es uno de los tres órganos más importantes de la digestión. “Después del hígado, debería ser nuestra segunda opción de desintoxicación; sin él, no podemos digerir, absorber ni producir ciertas vitaminas necesarias para funcionar”, explica el doctor Agustín Landívar.

A continuación, te presentamos las claves del experto para desintoxicar el páncreas, entender su utilidad y mantenerlo 100% saludable.

El páncreas: el héroe olvidado de la digestión

Este órgano vital no solo gestiona la insulina, sino que produce enzimas indispensables para descomponer las grasas y proteínas. Su buen funcionamiento depende directamente de nuestros hábitos. A continuación, cinco pilares para su cuidado:

1. Evitar el alcohol y aumentar el consumo de agua

Beber agua es la manera natural de mantenernos hidratados y ayudar al cuerpo a eliminar toxinas. Crédito: Shutterstock

El exceso de alcohol intoxica el páncreas y puede causar pancreatitis (inflamación grave). Por el contrario, beber agua es fundamental para la producción del jugo pancreático y la eliminación de toxinas acumuladas. La recomendación es consumir entre 1 a 2 litros diarios.

2. Reducir el volumen de las comidas

Consumir porciones muy voluminosas sobrecarga las funciones del órgano, obligándolo a producir una cantidad exagerada de enzimas de forma abrupta. Comer porciones más pequeñas con mayor frecuencia permite que el páncreas trabaje sin estrés y cumpla sus procesos de limpieza natural.

3. Controlar el azúcar y practicar el ayuno intermitente

El páncreas produce insulina para metabolizar la glucosa. El consumo excesivo de azúcar lo satura, pudiendo provocar resistencia a la insulina y diabetes. Para darle un margen de descanso y recuperación, el ayuno intermitente (periodos de 8 a 12 horas sin ingerir alimentos) es un gran aliado.

4. Uso de enzimas digestivas

Si sufres de gases, hinchazón o mala digestión, es posible que tu páncreas esté agotado. El uso de suplementos de enzimas digestivas ayuda a que el órgano descanse, al no tener que esforzarse tanto para procesar los alimentos pesados.

5. Consumo de té verde y antioxidantes

El té verde contiene un compuesto que ayuda a limpiar y rejuvenecer el organismo. Crédito: Shutterstock

El té verde posee una carga extraordinaria de antioxidantes, los cuales ayudan a disminuir los niveles de azúcar, colesterol y triglicéridos. Mantener estos marcadores bajo control reduce la carga de trabajo del páncreas, evitando complicaciones asociadas.

Receta práctica: jugo “relajante pancreático”

El secreto de una buena digestión está en no sobrecargar tu páncreas. Optar por comidas pequeñas y antioxidantes como el té verde es la clave para un detox real. Crédito: Shutterstock

El médico naturópata destaca que, para apoyar al páncreas con antioxidantes y enzimas naturales, puedes preparar esta combinación ligera y efectiva:

Ingredientes:

1 taza de té verde (frío).

(frío). 1 rodaja de piña (fuente rica en bromelina , una enzima natural).

(fuente rica en , una enzima natural). Un toque de jengibre fresco.

Preparación:

Introduce todos los ingredientes en la licuadora. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Tómalo sin colar: La fibra de la piña es clave para que el azúcar de la fruta se absorba de manera lenta y controlada.

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