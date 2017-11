5 famosas que lo son sin ninguna razón ni mérito

Muchas personas persiguen la fama y la fortuna a lo largo de toda su vida sin lograrlo, pero existen otras personas que se vuelven famosas sin haber hecho absolutamente nada.

Incluso, ya con fama incluida, te presentamos a cinco celebridades (que bien podrían ser 20) que son famosas sin razón alguna y aún siendo conocidas, siguen sin hacer nada relevante.

¿La reconoces? Ha salido prácticamente con cada rapero, tiene un cuerpo exuberante y fracasó en la música. Si sabes de algo que sepa hacer, podrías avisarnos.

Muva x @MeUndies Collab!!! https://t.co/OmmlzxMFNV All of the profits will go to the @AmberRoseFoundation Thanks you #MeUndies ? pic.twitter.com/hKErNI7rDR

Ahora se supone que es un ícono de la moda, lo cierto es que todo se lo debe a la fama de su padre, el rockero Ozzy Osbourne.

Esta chica ya probó como actriz, como modelo, como DJ, lo cierto es que aún nadie sabe para qué es buena esta rubia cuyo único talento parece tenerlo en el apellido.

She dances to the songs in her head. ? Speaks with the rhythm of her heart. ❤️ And loves from the depths of her soul…? pic.twitter.com/WF5ZLTBXjZ

— Paris Hilton (@ParisHilton) 23 de febrero de 2017