El dueño de DNAinfo y Gothamist cierra las publicaciones

La redacción de noticias locales había decidido unirse a un sindicato hace una semana

DNAinfo y Gothamist, dos publicaciones de noticias locales de fuerte impacto en Nueva York echaron inesperadamente el cierre el jueves por la tarde. Sus sitios en internet simplemente contenían una carta de quien era su dueño, Joe Ricketts diciendo que el negocio no es viable y ningún rastro del archivo de estas plataformas de noticias.

Los trabajadores en Nueva York de ambas publicaciones, que decidieron la semana pasada unirse al sindicato Writers Guild of America se encontraron ayer con el cierre de todas las operaciones, no solo en esta ciudad sino también en las oficinas de Chicago, Los Ángeles y Washington donde no había llegado el Guild. El cierre afecta a 115 trabajadores.

Ricketts, que fundó DNAinfo en 2009 y compró Gothamist el pasado mes de marzo, es el fundador y ha sido presidente y primer ejecutivo de TD Ameritrade, la plataforma de compras en Bolsa online, uno de los líderes del mercado.

Este empresario explicaba en su carta de cierre que el de la información es un negocio y como tal “necesita tener éxito económicamente si quiere sobrevivir”. Este millonario afirmaba que aunque se han hecho muchos progresos en ambas publicaciones “estos no han sido suficientes para compensar los tremendos gastos que supone hacer el tipo de periodismo que se tenía como objetivo cuando la empresa fue fundada”.

“Espero que, con el tiempo, alguien consiga encontrar la clave del negocio que permita apoyar el trabajo de contar historias de vecindarios de forma excepcional, porque creo que contar esas historias es esencial”, explica Ricketts en esta comunicación pública en las páginas webs de estas publicaciones.

En su propio blog, ayer Ricketts volvió a defender al presidente Trump de los ataques del Partido Republicano. En ese mismo blog, el pasado mes de septiempre publicaba una entrada que se lee ahora como una advertencia: “Por qué estoy en contra de los sindicatos en los negocios que creo“.

La falta de beneficios en estas publicaciones no es un problema único de esta compañía. Los medios en general están siendo afectados por una crisis de su modelo de negocio tras la irrupción de Internet. Se lee más pero se paga menos por ello y los menores ingresos por publicidad dificultan la gestión de los negocios. Publicaciones de fuerte calado como The Village Voice han dejado de ser publicadas en papel por los costos que esto acarrea y grandes publicaciones están reduciendo plantillas o reorganizando sus operaciones en un intento por ser más rentables en la era de Internet.