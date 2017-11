DHS termina “TPS” para nicaragüenses y lo extiende por seis meses para hondureños

5,349 inmigrantes de Nicaragua perderán su estatus migratorio que les permite vivir y trabajar en EEUU

WASHINGTON – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que eliminará el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para los nicaragüenses, con una demora de doce meses, hasta enero de 2019, para los nicaragüenses amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y de seis meses para los hondureños, e insistió en que éstos no serán prioridad para la deportación una vez que venzan sus permisos.

Durante una conferencia telefónica con periodistas organizada a último minuto, funcionarios de alto rango de la Administración Trump explicaron que la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, tomó esa determinación tras evaluar las condiciones sobre el terreno y realizar consultas con diversas agencias.

Según los funcionarios, la decisión no se debe interpretar como una eliminación escalonada del “TPS” sino como un proceso en el que la Administración ha evaluado “cuidadosamente” las condiciones sobre el terreno para cada país beneficiado por el programa.

En el caso de los nicaragüenses, los permisos que vencían el 5 de enero de 2018 ahora vencerán el 5 de enero de 2019, y el DHS está dando esta “ventana” de tiempo para fomentar una “transición ordenada” hacia el fin de la designación del “TPS” para este grupo.

Eso les dará tiempo para buscar alternativas legales para permanecer en EEUU o, si no surgen esas opciones, preparar su salida y facilitar su reintegración en Nicaragua.

En el caso de los hondureños, Duke aún no ha tomado una determinación final, aunque por el momento dará una extensión de seis meses hasta el 5 de julio de 2018.

En ambos casos, los “tepesianos” tendrán que reinscribirse en el “TPS” para recibir esa última prórroga

Los funcionarios explicaron que el gobierno de Nicaragua no hizo una solicitud formal para extender el TPS y que, en todo caso, las condiciones causadas por el huracán “Mitch” en 1999 “ya no existen” y no se justifica la continuidad del alivio migratorio.

Según los funcionarios, el DHS hará una determinación final sobre Haití, que ya había recibido una prórroga de seis meses, para finales de este mes. La decisión sobre los salvadoreños amparados al “TPS” se prevé en enero próximo.

Agregaron que sólo el Congreso puede ofrecer una solución permanente para los “tepesianos” y que la Administración está dispuesta a cooperar con los legisladores para lograr esa meta.

El anuncio de la Administración confirmó los temores de activistas de la comunidad pro-inmigrante y de los propios “tepesianos”, que llevaban meses apostados frente a la Casa Blanca, los pasillos del Congreso y la sede del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Washington, en busca de una nueva prórroga.

El “TPS” es un beneficio migratorio en pie desde 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen por conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Los funcionarios insistieron hoy que el DHS no compartirá de forma “proactiva” información con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y que la Administración mantiene las prioridades para la deportación para los que tienen antecedentes criminales y los que tienen órdenes de deportación final.

Sin embargo, también precisaron que toda persona indocumentada está violando las leyes de inmigración y, por lo tanto, puede quedar en la mira de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Así, pese a la retórica de la Administración, los “tepesianos” quedan expuestos a la deportación una vez que venzan sus permisos.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta la semana pasada a la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, afirmando que las condiciones en Haití y Centroamérica, que justificaron el otorgamiento del “TPS”, han mejorado, y por lo tanto, no hay necesidad para más prórrogas, según adelantó el viernes pasado el diario “The Washington Post”.

Noticia en desarrollo…