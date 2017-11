Scott Disick no descarta tener otro bebé con Kourtney Kardashian

Aunque cada uno tiene pareja

Aunque a día de hoy Kourtney Kardashian y Scott Disick están inmersos en sendas relaciones sentimentales por separado, en el caso de él con la modelo Sofia Richie y, en el de ella, con el también modelo Younes Bendjima, el polémico empresario no parece estar dispuesto a romper del todo su vinculación con la mayor de las tres hermanas Kardashian, y no solo por el hecho de que con ella comparte las responsabilidades de sus, de momento, tres hijos: Mason, Penélope y Reign.

De hecho, Scott no ha tenido reparo alguno a la hora de confesar abiertamente que, si fuera necesario en algún momento del futuro, volvería a aventurarse en la paternidad con su famosa expareja. Sin embargo, en este sentido lo más sensato sería, en sus propias palabras, recurrir a la inseminación artificial para evitar así que la situación se tornara en algo “embarazoso”.

“Sí, haría lo que ella quisiera, pero probablemente tendríamos que hacerlo por medio de métodos artificiales para que no nos resultara demasiado embarazoso”, aseguró Scott al ser preguntado al respecto durante el último episodio del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’.

Su referencia expresa a las técnicas alternativas de fecundación vienen a confirmar de algún modo que -al menos a día de hoy- Scott y Kourtney no se están planteando en absoluto intentar revivir su extinto romance. Por si eso no fuera suficiente, el emprendedor de 34 años ha dejado bien claro que, precisamente ante la falta de esperanzas que alberga al respecto, su vida actual se ha vuelto mucho más relajada y apacible que antes.

“Sinceramente, no creo que Kourtney vaya a cambiar de actitud en lo que a mí respecta, ya que tiene demasiado odio acumulado. Pero al fin y al cabo tenemos tres hijos y nuestra máxima prioridad estos días debería ser la de aprender a pasar página de una vez por todas, lo que en mi caso pasa por estar más tiempo con mis niños sin necesidad de estar junto a ella. Por una parte, se está bastante bien cuando ya no hay más falsas esperanzas, es un momento de transición necesario que culminará cuando lo nuestro haya llegado definitivamente a su fin”, reflexionó en la misma conversación.

Hace solo unas semanas era precisamente Kourtney la que dejaba la puerta abierta, si no a una reconciliación con su exprometido, a la idea de ampliar su particular familia con el que sería su cuarto retoño: “Siento que sí, que tendría otro bebé con él si la situación fuera la más apropiada. Pero eso no significa que vaya a ocurrir mañana, así que no os hagáis ilusiones”, revelaba a sus familiares en otro capítulo del famoso programa.