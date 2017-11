Cómo negociar de manera efectiva el precio de un auto nuevo

Si la discusión se estanca y la oferta del concesionario no está ni cerca de lo que puedes aceptar, puede ser el momento de rendirte. Si te cruzas con estas tácticas, dirígete a otro concesionario:

• El vendedor puede tratar de convencerte de que el reembolso (o financiamiento de bajo costo) está disponible solo para los clientes que pagan el precio de etiqueta. Esto no es cierto. Los reembolsos vienen directamente del fabricante, independientemente del precio que acuerdes en un concesionario. No dejes que el vendedor utilice el reembolso como un sustituto para el descuento que has negociado.

• El vendedor sugiere que vuelvas si otro distribuidor te ofrece un mejor precio, que el vendedor entonces lo superará. Hazle saber que planeas completar la compra pronto, no estás interesado en ir de un lado para otro entre concesionarios, y que una vez que salgas de la tienda, no volverás.

• Si el vendedor hace una “oferta final, la tomas o la dejas”, tómala si cumple dos condiciones: (1) el precio cumple con tu precio objetivo; y (2) es un precio decente para el único vehículo que has encontrado que coincide con la configuración que deseas. De lo contrario, no sientas miedo. Si la oferta es válida para hoy, será válida para mañana.