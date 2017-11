Trump critica a Al Franken por acoso sexual en Twitter y la reacción de las redes es perfecta

En medio de los escándalos sexuales que han sorprendido al país recientemente con graves acusaciones a personajes como Harvey Weinstein, Bill O´Reilly, Louis CK y Roy Moore se suma el de otro político.

El senador por el estado de Minessota Al Franken fue acusado de conducta sexual inapropiada por una compañero de trabajo anterior, quien dice que la besó sin su consentimiento en 2006. Desde entonces se ha disculpado, y ella aceptó.

Sin embargo el presidente Donald Trump quien ha mantenido silencio sobre las acusaciones de abuso de menores del candidato republicano Roy Moore, no perdió la oportunidad para inmediatamente a salir a recriminarle en las redes.

The Al Frankenstien picture is really bad, speaks a thousand words. Where do his hands go in pictures 2, 3, 4, 5 & 6 while she sleeps? …..

.And to think that just last week he was lecturing anyone who would listen about sexual harassment and respect for women. Lesley Stahl tape?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2017