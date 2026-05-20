UEFA suspendió de por vida a entrenador checo por grabar a jugadoras en vestuarios

El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA impuso una inhabilitación de por vida al entrenador checo Petr Vlachovský tras hallarlo culpable de infringir de manera grave el reglamento disciplinario del organismo. La sanción llega tras confirmarse una investigación por conducta indebida vinculada a la grabación secreta de las futbolistas del FC Slovácko dentro de los vestuarios del club.

El caso despertó una profunda alarma social en el país centroeuropeo, dado que el técnico también estuvo a cargo de la selección femenina sub-19 de la República Checa.

En mayo de 2025, Vlachovský fue condenado por los tribunales de su país tras comprobarse que había registrado imágenes sin consentimiento de las jugadoras de la plantilla, incluyendo a una menor de 17 años. En aquel momento, la justicia ordinaria le impuso una pena de prisión suspendida y una prohibición temporal para ejercer como director técnico a nivel nacional.

Sin embargo, la UEFA ha decidido aplicar la máxima rigidez en el ámbito deportivo, apartándolo definitivamente de cualquier actividad institucional o técnica relacionada con el fútbol.

La UEFA también solicitó formalmente a la FIFA que extienda esta inhabilitación a nivel mundial, garantizando que el estratega no pueda ejercer en ninguna otra federación del planeta. Asimismo, el organismo rector del fútbol europeo instó a la Asociación de Fútbol de la República Checa a revocar de manera inmediata y permanente la licencia de entrenador de Vlachovský, en caso de que la medida no se hubiese hecho efectiva todavía.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha emitido un comunicado respaldando con firmeza la contundencia de la UEFA. El sindicato global de jugadores ha subrayado que este dictamen sienta un precedente indispensable para erradicar conductas de abuso en el deporte. Según el organismo, la resolución envía un mensaje claro y unívoco a la comunidad internacional: la protección, la intimidad y el bienestar de los deportistas constituyen una prioridad absoluta que no admite concesiones en ningún nivel del fútbol profesional.

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