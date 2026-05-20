Warren Buffett: 4 reglas de dinero que le ayudaron a ser de los más ricos del mundo

Warren Buffett comenzó con apenas $9,800 en ahorros después de terminar la universidad. Décadas después, su fortuna alcanza los $150,200 millones, convirtiéndolo en la décima persona más rica del planeta.

El famoso inversionista y director de Berkshire Hathaway ha explicado que su éxito no nació de apuestas arriesgadas ni de golpes de suerte, sino de seguir durante años una serie de reglas financieras simples basadas en paciencia, disciplina y visión de largo plazo.

Estas son cuatro de las principales estrategias que Buffett considera fundamentales para construir riqueza.

1. Aprovechar el interés compuesto

Buffett considera que el verdadero secreto de las inversiones no es tratar de adivinar el mercado, sino mantenerse invertido durante mucho tiempo.

“Cuando somos propietarios de partes de negocios sobresalientes con administraciones sobresalientes, nuestro periodo favorito para mantenerlas es para siempre”, escribió Buffett en una carta a accionistas de Berkshire Hathaway en 1988.

El multimillonario comenzó a invertir desde niño.

A los 11 años compró sus primeras acciones: tres títulos de Cities Service a $38 cada uno. Las vendió a $40 poco después, pero el precio siguió subiendo, enseñándole una lección importante sobre paciencia.

Según Buffett, el interés compuesto funciona como una bola de nieve: mientras más tiempo permanezca creciendo el dinero, mayor será el efecto acumulativo.

Por ello, recomienda comenzar a ahorrar temprano y hacer aportaciones automáticas constantes.

2. Invertir constantemente en fondos indexados del S&P 500

Buffett ha defendido durante años los fondos indexados del S&P 500 como una de las maneras más sencillas y económicas para que las personas comunes construyan patrimonio.

“Creo que tiene sentido prácticamente todo el tiempo. Sigue comprándolo en las buenas y en las malas, y especialmente en las malas”, afirmó Buffett.

El S&P 500 reúne a cerca de 500 de las compañías más grandes de Estados Unidos y ofrece diversificación automática, reduciendo riesgos frente a apostar todo a unas pocas acciones.

Los resultados históricos han sido sólidos. Según los datos citados en el reporte, el índice registró rendimientos de 26.29% en 2023, 25.02% en 2024 y 14.47% en lo que va de 2025.

Incluso muchos inversionistas profesionales no logran superar el rendimiento del índice durante largos periodos.

3. Pensar a largo plazo y evitar el pánico

Otra de las frases más conocidas de Buffett se refiere a cómo actuar cuando el mercado cae.

“Sé temeroso cuando otros son codiciosos, y codicioso cuando otros son temerosos”, escribió en una carta anual de Berkshire Hathaway en 1986.

Cuando los mercados se desploman, muchos inversionistas venden impulsados por el miedo. Buffett, en cambio, suele comprar activos sólidos cuando sus precios bajan, apostando por su valor futuro.

El inversionista recomienda evitar decisiones impulsivas y mantener inversiones diversificadas para soportar mejor las fluctuaciones del mercado.

4. Invertir solo en negocios que entiendas

Buffett también mantiene una regla básica que aplica a cualquier inversión.

“Nunca inviertas en un negocio que no puedas entender”.

El empresario evita compañías cuyo modelo de negocio no puede explicar fácilmente o donde no comprende cómo generan dinero y mantienen ventajas frente a la competencia.

Esta filosofía busca eliminar apuestas basadas únicamente en moda, rumores o especulación.

A lo largo de los años, Buffett ha insistido en que muchas de sus estrategias pueden ser aplicadas por cualquier persona, incluso quienes comienzan invirtiendo pequeñas cantidades.

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