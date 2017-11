Esto es lo que pasa si dejas solo a un niño en un centro comercial

Unos padres irresponsbles son la causa de los actos bandálicos de los niños

Brittney Nelson, una madre y maquilladora de Augusta, Georgia, visitó recientemente una de las tiendas de la cadena Sephora.

Mientras se dirigía hacia el expositor de Make Up For Ever, vio algo que casi la hizo desmayarse.

La paleta de sombra de ojos y color, que contenía al menos 52 productos, había sido completamente destrozada.

Brittney recuerda haber visto una madre y su hija salir corriendo de la tienda justo cuando ella entraba. La niña tenía que haber quedado desatendida en algún momento y arruinar las costosas sombras cuando nadie estaba mirando.

¡El producto y el polvo estaban en todas partes! Unos $1.300 dólares en cosméticos se desperdiciaron por completo en cuestión de minutos.

Brittney subió a Facebook fotos de todo el maquillaje destruido, junto con un mensaje a las madres que llevan a sus hijos a tiendas como Sephora.

El comentario pronto se hizo viral y recibió muchos comentarios.

¿Qué opináis? ¿Qué harías en un caso así?