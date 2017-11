FOTO: Heidi Klum se desnudó en Instagram

La mítica ángel de Victoria’s Secret perdió la pena...

La modelo decidió tomar un poquito de sol completamente desnuda, pero en una playa privada. Y compartió una imagen en Instagram que así lo demustra.

Heidi Klum demostró cómo consigue no tener marcas de biquini con un método 100 % efectivo, solo apto para atrevidas. Esta no es la primera vez que se desnuda, pero en anteiores ocasiones lo hizo para sesiones profesionales.

En una entrevista pasada dijo: “Ya he posado desnuda antes, pero nunca se lo había enseñado a nadie. Me siento más cómoda ahora que cuando era una veinteañera. Creo que cuando era más joven también era más tímida. He conseguido ser yo misma finalmente”.