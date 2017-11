Donald Trump justifica muro fronterizo con asesinato de miembro hispano de la Patrulla Fronteriza

Un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) fue asesinado este domingo en Van Horn (Texas) mientras patrullaba el sector de Big Bend, zona limítrofe con México.

El suceso provocó la reacción del presidente de EEUU, Donald Trump, quien antes de ofrecerle condolencias a su familia decidió publicar en Twitter un mensaje justificando la construcción del muro fronterizo con la muerte del uniformado.

“Un agente de la Patrulla Fronteriza asesinado en la frontera sureña, otro herido grave. Buscaremos y llevaremos a los responsables ante la Justicia. ¡Construiremos y debemos construir el Muro!”, afirmó Trump, en referencia a su promesa electoral de levantar una barrera en la frontera con México.

Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall!

