España es el campeón del Mundial 2026 tras 1-0 a Argentina

Con un marcador que se mantuvo congelado en un pesado 0-0 durante 105 minutos, España logró llevarse la final del Mundial 2026 celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un 1-0 ante Argentina. De esta manera, España conquistó su segunda Copa del Mundo.

La Albiceleste sobrevivió al monólogo con balón de la ‘Roja’ durante todo el encuentro. Con Rodrigo Hernández gobernando el ritmo desde la paciencia en el mediocampo, la selección de Luis de la Fuente monopolizó la posesión. Apenas en el minuto 5, Lamine Yamal avisó tras una pared con Dani Olmo, topándose con un ‘Dibu’ Martínez que achicó de forma providencial.

Sin embargo, Lionel Scaloni plantó un sistema defensivo con líneas sumamente estrechas. Sacrificando el ataque (Argentina se marchó al descanso sin realizar un solo remate ni pisar el área rival), la Albiceleste se dedicó a secar los circuitos españoles. Nicolás Tagliafico le puso un candado asfixiante a Lamine Yamal, mientras que ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez encimaron con agresividad a Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

La segunda mitad arrancó con el mismo guion, pero con un ritmo mucho más cortado por las faltas tácticas y la fricción. Argentina empezó a pagar el peaje físico de correr tras el balón: primero fue Lisandro Martínez quien tuvo que retirarse lesionado en el cuádriceps, dando entrada a Nicolás Otamendi, y más tarde el ‘Cuti’ Romero también obligó a quemar las ventanas de cambios al pedir la sustitución por problemas físicos.

Los disparos lejanos de Pau Cubarsí y Dani Olmo solo sirvieron para agrandar la figura del ‘Dibu’ Martínez, mientras que las internadas de un espeso Nico Williams chocaban una y otra vez contra las ayudas de Nahuel Molina.

La final se rompió por completo al entrar en los últimos diez minutos de descuento. Enzo Fernández fue con la plancha por delante en un balón dividido con Pau Cubarsí y Vinčić no lo dudó, mostrándole la tarjeta roja por segunda amarilla.

Con un hombre más sobre el campo, España olió la sangre y se volcó con todo. En la jugada inmediatamente posterior, Nico Williams sacó un zapatazo violento que el ‘Dibu’ Martínez repelió con los puños. Y en el último suspiro del tiempo añadido, tras una falta al borde del área cometida por Leandro Paredes, Lamine Yamal acarició la gloria con un libre directo ajustado que obligó al arquero argentino a volar hacia su escuadra para firmar la parada del partido.

Todo se definió en la prórroga

Argentina, jugando con diez hombres, replegó filas de forma descarada en los tiempos extra, dejando todo al “Dibu” Martínez y buscando llevar el choque al punto fatídico. El primer tiempo de la prórroga estuvo marcado por la polémica y las ocasiones erradas de España.

Nico Williams llegó a gritar el primer gol del partido tras empujar a placer un balón suelto con el ‘Dibu’ Martínez descolocado. Sin embargo, el colegiado esloveno Slavko Vinčić anuló el tanto por un pisotón previo y fortuito de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi. La jugada dejó tocado al arquero argentino tras un choque con el propio Merino.

En la ocasión más clara del primer tiempo extra, Nico Williams colgó un centro preciso al corazón del área. Mikel Merino se anticipó a Tagliafico y conectó un testarazo implacable que se marchó lamiendo el poste de la portería albiceleste.

Consciente de la inferioridad numérica y del asedio español, Lionel Scaloni gastó su ventana de sustitución extra en el minuto 102′. El seleccionador argentino retiró al atacante Julián Álvarez para dar entrada al central Marcos Senesi, levantando un auténtico muro de tres centrales junto a Otamendi y Medina para blindar el área en el tramo final.

El estallido de Ferran Torres

Apenas el colegiado esloveno Slavko Vinčić decretó el inicio de la segunda parte de la prórroga, España se despojó de la frustración. No hubo tiempo para que Argentina se reacomodara en su trinchera.

Nico Williams, que había estado espeso en los duelos individuales durante los 90 minutos, cabalgó por la banda izquierda. Levantó la cabeza y dibujó un centro combado con destino al segundo palo.

Y allí, Ferran Torres se suspendió en el aire del MetLife Stadium para conectar una volea formidable de primeras. El impacto fue seco, impecable. La pelota superó la estirada inútil del ‘Dibu’ Martínez y besó la red.

Ya España con más confianza, Lamine Yamal dibujó una genialidad con un pase entre líneas que puso a correr al espacio a Ferran Torres, quien definió con una frialdad absoluta ante la salida del ‘Dibu’ Martínez. Sin embargo, el asistente levantó el banderín y el colegiado anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico en el arranque del delantero. El marcador se mantuvo con el agónico 1-0.

Ya en el minuto 116, Leo Messi se inventó un centro envenenado que se fue cerrando sobre la portería española, pero se marchó por escasos milímetros por encima del travesaño ante la mirada atenta de Unai Simón.

Con un córner de Leo Messi que cruzó todo el área de España, Giuliano Simeone tuvo la del empate pero el balón se fue muy por encima del travesaño, dejando a Argentina sin esperanzas.

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