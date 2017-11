Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Canta durante este fin de semana junto al a banda española Jarabe de palo, conoce a una mexicana que se abre paso como soprano y participa de un encuentro de chefs a beneficio de Cusco, Perú

Jueves 23

Feria artesanal

Visita Staten Island disfruta de un paseo de alrededor de 25 minutos en barco y explora ‘Holiday Arts & Crafts’, una feria de arte y artesanías en el Alice Austen House Museum. Las piezas han sido elaboradas por artistas y artesanos locales muestra creaciones alegóricas a la temporada navideña. La entrada es gratuita. En el Alice Austen Park, 2 Hylan Boulevard. Esta feria termina mañana viernes. De 11 a 5 p.m. Información: http://www.aliceausten.org

_________________________________________________________________________________________________

Viernes 24

Concierto: ‘Nueva York Flamenco City’

Deléitate con la voz del cantante y flautista Alfonso Cid, también miembro del New York Bojaira Jazz flamenco Project, quien estará acompañado por la bailarina Isabel del Día y el guitarrista de flamenco Arturo Martínez. Este trío promete un concierto cargado de pasión. Desde las 9:30 p.m. Desde $12 y entrada gratuita para niños menores de 12 años. En Terraza 7, ubicado en el 40-19 Gleane St. Elmhurst. Información: http://www.terraza7.com

_________________________________________________________________________________________________

Bienestar: Clases de meditación

Evade el estrés que implican las compras de ‘Black Friday’ y únete a esta sesión de meditación comunitaria que estará enfocada en el sentimiento de gratitud y en despejar la mente. Esta clase estará encabezada por Neem Dewji de Yoga for Bliss. No es necesario registrarse. Es recomendable llevar una almohadilla o cojín para sentarse. Gratis, con el pago de admisión en el centro cultural Wave Hill, West calle 249th e Independence Avenue, de 11 a.m., a 12 p.m. Información: http://www.wavehill.org

__________________________________________________________________________________________________

Sábado 25

Una latina en la Opera Metropolitana

La soprano de origen mexicano Ailyn Pérez debuta como la primera latina con rol protagónico en la ópera ‘Thais’, de Jules Massenet, en la Opera Metropolitana de Nueva York. La cantante, que nació en Chicago y que se presentará esta noche a partir de las 8:30 p.m., concluirá sus funciones el 2 de diciembre. Puedes conseguir entradas desde $25. Información: http://www.metopera.org

__________________________________________________________________________________________________

Teatro: ‘Dale con ganas a la piñata’

El grupo de improvisación teatral Teatro220, en coordinación con el Teatro Latea, celebrará su primer año sobre las tablas con el estreno del show ‘Dale con ganas a la piñata’. El espectáculo estilo ‘Game Show’, incluirá juegos e invitados especiales, todo bajo el concepto de improvisación teatral. Desde las 8 p.m., 107 Suffolk street (entre Delancey y Rivington). Boletas: $15. Información: 212-529-1948

__________________________________________________________________________________________________

Concierto: Fiesta de vallenato

Baila toda la noche a ritmo de acordeón en una fiesta a ritmo de uno de los sonidos más populares de Colombia, el vallenato. Esta celebración tendrá como anfitriones a Los diablitos del vallenato, liderado por Wilmer Manga y las Musas del vallenato, encabezado por el dueto compuesto por Isis Nagera y ‘La chichi’. En el restaurante Sabor latino, 95-35 40 th, Rd, Elmhurst. Desde las 9 p.m. $30. Información: www.ticketslat.com

__________________________________________________________________________________________________

Concierto: Jazz y flamenco

Disfruta de una noche de jazz, flamenco y música brasileña junto a la cantante y bailarina venezolana Bárbara Martínez, la artista que creció en Nueva York, fue incluida recientemente en el documental ‘Sobre las olas, historia del flamenco en Estados Unidos’. Martínez se presenta en Club Bonafide, 212 East 52nd Street, a partir de las 8:30 p.m. Admisión: $15. Información: http://www.clubbonafide.com

__________________________________________________________________________________________________

Domingo 26

Exhibición: ‘Louis Vuitton’

Déjate envolver por la fascinación por los trajes, maletas, carteras de la marca Louis Vuitton sin tener que gastar un centavo. Asiste a ‘Volez, Voguez, Voyagez’, una impresionante exhibición de tres pisos que ilustra la historia de esta prestigiosa casa de modas, desde su debut en 1854 hasta la fecha. Puedes ver esta muestra en the American Stock Exchange Building, en el 86 de Trinity Place. Gratis, hasta el 7 de enero. Información: http://www.us.louisvuitton.com

__________________________________________________________________________________________________

Lunes 27

Gala culinaria con sabores del Perú

Participa de Tour Paraqay, una celebración de la comida peruana con fines benéficos. El chef Mitsuharu Tsumara del restaurante Maido, en Lima, Perú, considerado uno de los mejores del mundo, se unirá a otros cinco maestros de la cocina para crear un singular menú con platos representativos de la referida nación. Este evento será a beneficio de Paraqay, un proyecto social que se desarrolla en el Cusco. La iniciativa busca erradicar la pobreza en la referida región, a través de la educación y el entrenamiento. De 7 a 10 p.m. En el restaurante Bagatelle, ubicado en el One Little West, 12th street. Entradas: http://www.eventbrite.comen

__________________________________________________________________________________________________

Miércoles 29

Concierto: Jarabe de Palo

La popular banda española Jarabe de palo celebra 20 años de trayectoria, una razón sumamente poderosa para no perderte este concierto. Asiste a la función que ofrecerá la agrupación, liderada por el cantante Pau Donés, el miércoles 29 en B.B. King Blues y canta con ellos sus canciones más emblemáticas. El repertorio incluirá temas como, ‘Depende’, ‘Flaca’ y ‘Bonito’. Desde las 8 p.m. Desde $45. En el 237 W calle 42. Información: http://www.bbkingblues.com