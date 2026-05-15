6 medicamentos que pueden provocar osteoporosis y fracturas

¿Sabías que algunos medicamentos o tratamientos farmacológicos, incluso fundamentales, pueden provocar osteoporosis? Generalmente, esta condición suele relacionarse con el envejecimiento, la menopausia y la falta de calcio, además de que afecta en gran medida a las mujeres.

Especialistas de la Cleveland Clinic advierten que algunos tratamientos frecuentes alteran la absorción de calcio, afectan la vitamina D o aceleran la pérdida de masa ósea, aumentando el riesgo de fracturas.

Sin embargo, también aclaran que esto no significa que deban suspenderse los tratamientos, sino que el riesgo debe evaluarse junto al médico para tomar medidas preventivas.

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6 medicamentos que elevan el riesgo de osteoporosis y fracturas

1. Glucocorticoides

Medicamentos como la prednisona, la cortisona o la dexametasona encabezan la lista de fármacos asociados con osteoporosis secundaria.

Estos esteroides suelen utilizarse para enfermedades como asma, artritis, lupus o trastornos inflamatorios. El problema es que, con el tiempo, disminuyen la formación de hueso nuevo y dificultan la absorción de calcio, señalan médicos.

También detallan que las personas que usan glucocorticoides durante meses tienen mayor riesgo de fracturas, especialmente en cadera y columna.

2. Medicamentos para el reflujo y la acidez

Los llamados inhibidores de la bomba de protones, conocidos como IBP, también aparecen entre los medicamentos bajo observación. Fármacos como omeprazol, esomeprazol o lansoprazol se usan para controlar el reflujo ácido y la gastritis.

Sin embargo, el uso prolongado podría disminuir la absorción de calcio, debilitando progresivamente los huesos. Los médicos recomiendan utilizarlos únicamente durante el tiempo indicado y evitar la automedicación continua.

3. Anticonvulsivos y vitamina D

Medicamentos para epilepsia y dolor nervioso, como phenytoin o carbamazepina, pueden alterar el metabolismo de la vitamina D, esencial para mantener huesos fuertes.

Al reducir los niveles de esta vitamina, el organismo absorbe menos calcio y aumenta el riesgo de pérdida ósea. Por esa razón, algunos pacientes requieren controles médicos periódicos y suplementos indicados por especialistas.

4. Antidepresivos ISRS

Ciertos antidepresivos conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) también han sido asociados con pérdida de densidad ósea. Medicamentos como fluoxetine y sertralina son ampliamente utilizados para tratar depresión y ansiedad.

Aunque el riesgo no afecta igual a todas las personas, el uso prolongado podría influir sobre el metabolismo óseo, especialmente en adultos mayores.

5. Tratamientos hormonales contra el cáncer

Algunos tratamientos para cáncer de mama y próstata pueden acelerar significativamente la pérdida de masa ósea. Los inhibidores de aromatasa utilizados en cáncer de mama y la terapia de privación de andrógenos para cáncer de próstata disminuyen hormonas que ayudan a proteger los huesos.

En este sentido, los pacientes bajo estos tratamientos suelen requerir seguimiento constante de su densidad ósea.

6. Hormonas tiroideas y medicamentos para diabetes

La levotiroxina, utilizada para tratar hipotiroidismo, también puede afectar los huesos si la dosis es excesiva durante mucho tiempo.

Además, investigaciones recientes analizan el posible impacto de ciertos medicamentos para diabetes tipo 2, incluidos algunos agonistas GLP-1, sobre el riesgo de fracturas.

Los especialistas insisten en que nunca debe suspenderse un medicamento sin indicación médica. En su lugar, recomiendan medidas preventivas como realizar ejercicios con peso, asegurar suficiente calcio y vitamina D, mantener actividad física y realizar estudios de densidad ósea cuando el médico lo considere necesario.

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