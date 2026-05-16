78% de las familias hispanas en Nueva York no tienen dinero para cubrir el “costo real de vida”: reporte del Urban Institute

Sin sorpresas, la pobreza ha avanzado en Nueva York, la llamada “capital del mundo”, y la ciudad más poblada y cara de EE.UU.

Al momento, aproximadamente 62% de las familias en la ciudad de Nueva York no cuentan con los recursos necesarios para alcanzar el umbral del “costo real de vida” (TCOL) y, por tanto, no están en condiciones de prosperar. En el caso de los hispanos el número es aún peor: 78%.

Las cifras derivan del último informe elaborado por el Urban Institute, un influyente centro de pensamiento no partidista con sede en Washington DC, fundado en 1968, que realiza investigaciones sobre políticas económicas y sociales para “mejorar vidas, fortalecer comunidades e informar las decisiones de política pública”.

A diferencia del nivel federal de pobreza, la medida TCOL capta lo que realmente cuesta vivir con dignidad en la ciudad, tomando en cuenta los gastos asociados a la vivienda, la alimentación, la atención médica, el cuidado infantil, el transporte y otros rubros.

Entre las conclusiones más importantes del último informe sobre Nueva York destacan:

· La inseguridad económica varía considerablemente según el distrito (borough). Las tasas del TCOL oscilan entre 75% en El Bronx y 48% Staten Island. En Manhattan, la tasa es de 56%, en Queens 61% y en Brooklyn 62%.

· Los niños enfrentan una mayor inseguridad económica. Aproximadamente 73% de los niños de NYC viven en familias que se encuentran por debajo del umbral del TCOL; esta proporción es superior a la observada en la población en edad laboral (59%) y en los adultos mayores (61%). En los hogares monoparentales, más del 90% de sus miembros se sitúan por debajo del umbral del TCOL.

· Los programas de seguridad social resultan fundamentales para los adultos mayores. El Seguro Social y Medicare aportan más de $23,000 dólares en promedio a las personas que viven en familias con adultos de 65 años o más.

· La seguridad económica varía según la raza y la etnia. Aproximadamente 44% de las personas blancas no hispanas se encuentran por debajo del umbral del TCOL, en comparación con 78% de la población hispana. Las tasas del TCOL para la población negra y para los asiáticos e isleños del Pacífico son del 66 y el 63%, respectivamente.

· Algunas familias se sitúan por debajo del umbral únicamente porque no logran cumplir con sus objetivos de ahorro. El 8% del total de la población de NYC son familias que, si bien se encuentran por debajo del umbral del TCOL, logran cubrir todos sus gastos básicos, a excepción de sus metas de ahorro.

Asimismo, los hallazgos del informe ponen de relieve que las brechas de recursos son considerables en toda la ciudad: las familias situadas por debajo del umbral del TCOL enfrentan un déficit promedio de $40,200 dólares anuales. Este déficit oscila entre cerca de $45,000 dólares en Manhattan y aproximadamente $39,000 en Queens y Brooklyn.

«Al analizar minuciosamente tanto los gastos como los recursos disponibles, logramos ofrecer una comprensión más profunda de las circunstancias que atraviesan los neoyorquinos», afirmó Greg Acs, vicepresidente del Urban Institute, en un comunicado. “Estos hallazgos pueden contribuir a orientar los debates sobre cómo hacer que vivir en la ciudad de Nueva York sea más asequible y ayudar a las familias a alcanzar la seguridad económica”.

El American Affordability Tracker del Urban Institute -actualizado recientemente- ofrece un panorama de la situación de las personas frente a los gastos cotidianos y determina si cuentan con los recursos necesarios para cubrirlos sin caer en dificultades financieras.

Estudios con tendencia similar

Un tercio de los adultos neoyorquinos (36%) y más del 42% de las familias con niños reportaron haber necesitado dinero extra para cubrir las necesidades alimentarias de su hogar en los últimos años,según un informe publicado en noviembre por la organización local Robin Hood y la Universidad Columbia.

Los neoyorquinos asiáticos, negros y latinos tenían aproximadamente el doble de probabilidades de vivir en la pobreza en comparación con los blancos, según el reporte previo que analizó datos de 2023. La tasa de pobreza fue ligeramente superior para los niños.

En otra encuesta divulgada a principios de 2024 apenas 30% de los residentes calificaron positivamente la calidad de vida en la ciudad y sólo la mitad planeaba quedarse viviendo aquí durante los próximos años. El alto costo de vida es una de las razones que está empujando a muchos neoyorquinos a marcharse de la ciudad. La mitad de las familias en la ciudad de Nueva York carecen de ingresos suficientes para sobrevivir sin ayuda del gobierno, parientes o la comunidad, alertó en marzo de 2024 un informe de United Way y The Fund for the City of New York (FCNY).

Los altos costos no sólo están afectando a las familias, sino también a los solteros: otro estudio de SmartAsset en 2024 reveló que NYC es donde se necesita la mayor cantidad de dinero para vivir “cómodamente” como individuo: $66.62 dólares por hora o un salario anual de $138,570.

Nueva York es también una de las seis ciudades de Estados Unidos donde una familia promedio debe ganar más de $300,000 dólares anuales para criar “cómodamente” a dos hijos: $318,406 para ser exactos.

En diciembre de 2023 el Censo confirmó que Nueva York fue el estado que más perdió población en mudanzas tras el coronavirus. En 2022 Nueva York quedó con un curul menos en la Cámara Baja del Capitolio Nacional debido a la disminución demográfica, que se venía manifestando antes de la pandemia por los altos costos y se aceleró desde entonces cuando aumentó la posibilidad del trabajo remoto.