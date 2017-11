La gran mentira de Trump sobre su cuestionable comportamiento sexual

En medio de la ola de escándalos sexuales el presidente Trump trata de lavarse las manos

En medio de los escándalos que se toman al país por estos días con sendas acusaciones de acoso y abuso sexual perpetrado por actores, deportistas y políticos, el presidente Donald Trump está haciendo lo posible para lavarse las manos de las que lo incriminan a él.



Ahora el presidente está diciendo a personas de su círculo que la infame cinta de Access Hollywood en la que se jacta de que, debido a que era un hombre famoso, podía “agarrar” a las mujeres “por la vagina”, es falsa.

Aunque el entonces candidato Trump confirmó la autenticidad de la cinta cuando esta se filtró a la prensa el año pasado, ahora ha cambiado de opinión y asegura que el clip es falso

La cinta, que apareció sólo semanas antes de las elecciones de noviembre de 2016, mostraba a Trump presumiendo con el entonces anfitrión de Access Hollywood, Billy Bush de tocar las mujeres, al parecer, sin su consentimiento. Trump se disculpó horas después de que la cinta se hizo pública, después restar importancia a sus palabras diciendo que era “conversaciones de hombres en el vestuario”.

El cambio de parecer del presidente, según reportó el NY Times llegó en los últimos días en su afán de apoyar la candidatura de Roy Moore, el republicano acusado de abuso de menores y hoy candidato a las elecciones especiales para el Senado en el estado de Alabama.

De acuerdo con el reporte del New York Times a raíz del apoyo persistente de Trump de Moore, el presidente ha dicho al menos en dos ocasiones, a dos personas dentro de su administración, que no cree que la cinta sea real o, al menos, que no cree que la voz en la cinta pertenezca a él.

Donald Trump se ha negado a retirar su apoyo a Roy Moore , incluso después de las graves acusaciones en su contra. Moore ha sido acusado por dos mujeres de haber abusado de ellas y por otras seis mujeres de mantener relaciones con ellas cuando eran aún eran menores de edad. Los hechos ocurrieron durante su época de fiscal del distrito 30 años atrás.