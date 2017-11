“América debe ser campeón”: Azcárraga le exigió al ‘Piojo’ el trofeo del Apertura 2017

¿Habrá alguna consecuencia si no se logra el objetivo?

El que Tigres sea el favorito en la semifinal no exime, ni un poco, de la presión al América. El técnico de las Águilas, Miguel Herrera, comentó cómo fue la charla con el dueño Emilio Azcárraga.

“Este equipo nace con presión, yo llegué aquí y la primera vez que me senté frente a ustedes y yo solito me metí la presión porque dije que si en seis meses no funcionaba yo me iba. De repente escucho a gente decir ‘tengo los primeros seis meses de gracia, me fui acomodando, conocí el plantel, yo acabo de llegar hace cuatro o cinco meses y estamos en semifinales otra vez, no pedí que me dieran seis meses para conocer y diseñar el equipo. Sé perfectamente lo que necesita y tiene de exigencia, entonces si hoy es favorito (Tigres) no importa.

“Nosotros tenemos la exigencia directamente del dueño de este equipo y quiere ser campeón, esas son las palabras que me dijo ‘yo quiero a mi equipo campeón‘. ¿Qué más exigencia puedo tener que el dueño me exija eso, no que venga y ‘tienes que sacar al equipo del bache, hay que clasificar‘, él no me habló de eso, ‘¡quiero ser campeón!”, así fue, ¿alguna duda?”, relató el “Piojo” mientras dio un golpe en la mesa, literalmente.

Acostumbradas a ser favoritas, en esta Liguilla las Águilas no han gozado de la misma consideración ante el nivel de los equipos del norte, líder y sublíder del torneo.

América alineará con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Pablo Aguilar, Carlos Vargas, Miguel Samudio, Guido Rodríguez, Matheus Oribe, William da Silva, Darwin Quintero y Oribe Peralta.