Video: ¿Qué diría Jenni Rivera de su hijo gay?

Johnny López sale en defense de su mamá ante los ataques

Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, afrontó con valentía los rumores que surgieron alrededor de su vida amorosa y confirmó que tiene una relación gay.

En el video que compartió en YouTube, también toca el tema de las críticas negativas que ha recibido a raíz de sus preferencias sexuales. Gente en redes sociales ha reclamado que si “La diva de la banda” viviera, no estaría de acuerdo con este romance y muchos la tacharon de homofóbica.

Johnny salió en su defensa para decir lo que pensaría su mamá sobre su relacionamiento con una persona del mismo sexo.

“Yo he lidiado con esto por mucho tiempo y nunca le dije a mi mamá de este lado mío y se que eso es algo que todos se preguntan sobre lo que pensaría mi mamá“, dijo en el video el joven de 16 años.

I’m the luckiest/ happiest dude in the world pic.twitter.com/xt7o8comK5 — joaquin (@jooaquaain) November 10, 2017

“Algunos de ustedes saben que Chiquis en algún momento tuvo una novia, y Jacqui también y como mi mamá hizo que terminaran con su relación”, explicó. “Yo personalmente conociendo a mi mamá, nunca pudo ver el lado del amor de esto. Tenía a muchos fans y miembros de la familia que eran gay y vivían una vida promiscua, y no solo eso, ella miraba lo difícil que era ser gay en este mundo, especialmente en la comunidad latina y eso es lo que ella no quería para sus hijos“.

Johnny aclara que su mamá no tenía nada en contra de la comunidad LGBTQ.

“Ella no era homofóbica, amaba a todos sus fans y todos sus fans gay y todos los miembros de su familia“, aclaró. “Yo creo que para nosotros, ella no quería esa vida porque nunca vio el lado del amor y no quería que nosotros sufriéramos. La gente la ha estado atacando y haciendo ver que era una mala madre, pero la verdad es que tenía sus propias razones”.

headed to LA with my baby pic.twitter.com/SQiMx9Jp5j — joaquin (@jooaquaain) November 20, 2017

Más adelante, Johnny comenta que a pesar de que Jenni Rivera no entendía la homosexualidad, el tenía que vivir su propia vida.

“Independientemente de su opinión, todos saben cuanto amo a mi mamá, es el centro de mi universo y hago todo para que se sienta orgullosa de mi”, agregó. “Ella es la razón de que vivo porque quiero que se sienta orgullosa. No puedo evitar este lado de mi, esto es algo que ha estado dentro de mi desde pequeño y no puedo vivir bajo sus estándares para siempre. Yo solo quiero ser feliz y honestamente, estoy feliz. Mi mamá no es una persona terrible y no quiero que la gente la vea como una mala persona porque tenía una opinión sobre algo que no entendía exactamente“.