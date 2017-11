Cristian Castro despotrica en contra de los Latin Grammy que transmite Univision

A pesar de que Castro encuentra el evento "aburrido", mira todas las ocasiones que ha asistido a la gala

Ahora sí que Cristian Castro se le fue la lengua. Y es que en plena video conferencia desde Argentina, el cantante que este próximo 1 de diciembre continuará su tour 2017 por Monterrey Guadalajara, Querétaro y Auditorio Nacional en México, entre otros lugares, explicó que alucina la premiación de los premios Latin Grammy, por ser un evento pagado por los interese de las disqueras.

“Estoy de acuerdo con Yuri de que no se necesita un Grammy para sentirse ben, a mí no me gustan los Grammys Latinos. Nunca voy a ir a un Grammy, nunca los veo, los repruebo una y otra vez. Solamente me ponen de malas. Es una tristeza como año con año ganan los mismos cantantes, las mismas personalidades. Es increíble esa mafia”, dijo con certeza.

El cantante reprueba este evento musical. “No debería de haber Grammys Latinos en primer lugar, que poco original, el Grammy es americano, debemos de aprender todos los latinos, hacer cosas grandes por nosotros mismos. Deberíamos de no envidiar a Estados Unidos, dejemos de copiarle a Estados Unidos. Ahora estamos también queriendo su premio Grammy”.

“Si yo me ganara un premio Grammy americano sí con gusto voy y lo celebro, eso sí da emoción. Porque el Grammy es americano, no es latino. Lo hizo un latino y fue un error y seguirá siendo un error. Es una desgracia para todos los compañeros ver siempre las mismas caras en un show realmente aburrido y muy poco justo. Deberíamos inventar un nuevo premio y no invadir con premios”.

Cristian asegura que son puros intereses dentro de los Grammys. “Creo que estamos rodeados de premios innecesarios, con intereses de televisoras, repruebo estos premios aburridos que no significan nada para mí. Los latinos tenemos que crear nuestro propio premio internacional, crear nuestra propia directiva y hacer justicia a todos los cantantes y no al dinero que pagan las compañías para que brille ciertos cantantes y no brillen los que realmente tienen que ganar ese premio”, finalizó a través de la pantalla.

A pesar de sus sentimientos hacia el premio, Castro si ha participado en el evento. En el 2011 le rindió homenaje a José José con un popurrí de sus grandes éxitos.

En el 2008 también rindió tributo a José José.

En el 2005 también tuvo otras aparición