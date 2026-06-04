Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 4 al 11 de junio

Laura Pausini en el Madison Square Garden

Crédito: Jose Breton | AP

Luego de su exitosa presentación en varios escenarios de Estados Unidos, la cantante italiana Laura Pausini llega a Nueva York en un concierto imperdible a realizarse este sábado 6 de junio desde las 8 p.m. en el Madison Squuare Garden. El repertorio reúne algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, entre ellos “Entre Tú y Mil Mares”, “Escucha Atento”, “Víveme” y “Volveré Junto a Ti”, junto con nuevas interpretaciones incluidas en Yo Canto 2, como “Livin’ la Vida Loca” (Spanglish Version), “Oye Mi Canto”, “Cuando Nadie Me Ve” y “Turista”. El concepto central del espectáculo se desarrolla en torno a una fortaleza simbólica en la que la verdadera reina no es Laura, sino la música. Sobre el escenario, la artista asume el papel de su protectora, acompañada por un “ejército desarmado” que defiende aquello en lo que cree con la fuerza de los micrófonos y los instrumentos. Informes: https://www.msg.com/infosys-theater-at-msg

Rumbo a Broadway en Rockefeller Center



La pista de hielo en Rockefeller Center, a solo unos pasos de Broadway la meca neoyorquina de teatros, se transformará en un escenario al aire libre con presentaciones en vivo desde el mediodía de algunos de los mayores espectáculos de Broadway, ofreciendo cada semana un programa distinto. El evento que inició el mes pasado concluirá este jueves 4 de junio con obras como MJ: The Musical, The Outsiders, The Book of Mormon, Moulin Rouge! The Musical. Informes: https://www.rockefellercenter.com/

La Promesa de la Libertad



El Museo South Street Seaport anunció la disponibilidad de entradas para ‘La Promesa de Libertad: Palabras que transformaron a la Nación’, una exposición histórica de documentos raros que marcan un momento definitorio previo al 250.º aniversario de Estados Unidos. ‘La Promesa de Libertad; es la primera exposición que abarca el cuarto piso del edificio A.A. Thomson & Co. del Museo Seaport, tras la extensa renovación del histórico almacén de 1868 en el 213 de Water Street.

La exposición invitará a visitantes de todas las edades a interactuar directamente con la historia fundacional de la nación a través de documentos originales únicos, libros raros, hojas sueltas y efímera, junto con reproducciones seleccionadas de materiales visuales que en conjunto dieron forma a la historia estadounidense. El museo está ubicado en 12 Fulton Street NY, NY 10038 y atiende, viernes, sábado y domingo de 11 am a 5 pm Informes: https://southstreetseaportmuseum.org/admission/

Torched! en concierto



La compañía ganadora de los premios Drama Desk y Obie, Pregones/Puerto Rican Traveling Theater (Pregones/PRTT), se enorgullece de presentar Torched! In Concert. Dirigida por la directora artística de Pregones/PRTT, Rosalba Rolón, y bajp la dirección musical de Desmar Guevara, es un poderoso concierto escenificado de la aclamada producción de Pregones/PRTT que explora el complejo legado de los incendios de El Bronx en el Nueva York de la década de 1970. Al ritmo vibrante de la salsa, el funk, la música disco y el hip hop, Torched! In Concert transporta al público entre el Nueva York de los años 70 ?cuando los incendios dominaban los titulares? y la actualidad.

Las funciones concluyen el domingo 7 de junio de 2026, en el Teatro Pregones (Pregones) (575 Walton Avenue, The

Bronx, NY 10451). Informes: https://pregonesprtt.org/

Verano de la Danza en Lincoln Center

Celebra el Verano de la Danza en Summer for the City desde el 10 de junio hasta el 8 de agosto con cientos de eventos gratuitos y de Paga-Lo-Que-Puedas. Centrado en el movimiento, el arte contemporáneo y las voces internacionales, el Lincoln Center invita a experimentar la alegría, la creatividad y la comunidad que hacen extraordinaria a nuestra ciudad global. Para quienes gustan del baile, las actividades inician con el festival de danza contemporánea y continuará con baile social y el baile de swing desde las 6:30 p.m. con el sonido de Eyal Vilner Big Band y el coreógrafo Caleb Teicher. Informes: https://lincolncenter.org/

Tank and the Bangas en Brooklyn Bowl

En el Brooklyn Bowl (61 Wyth Avenue Brooklyn, NY 11249) este sábado 6 de junio desde las 8 p.m. se presentará en un concierto la agrupación Tank and the Bangas, show en el que harán su debut de su más reciente producción musical ‘The Last Ballon’. “Ofrecemos una experiencia muy interactiva, así que quería involucrar más a los fans y divertirme aún más con el público”, menciona Tarriona Ball. “Hay muchos coros grupales, palmadas, todos estos momentos intencionales para que todos sepan: ‘Esta es mi parte, pero tu parte viene después, así que prepárate’”, expresó Tank.

Tras su galardonado álbum con un Grammy, ‘The Heart, The Mind, The Soul’, Tank and the Bangas regresan con ‘The Last Balloon’, una vibrante mezcla de R&B, soul y hip-hop. Conocidos por sus actuaciones dinámicas y su energía contagiosa, Tank and the Bangas transforman cada espectáculo en una fiesta animada y llena de buen ambiente. ¡No pierdas la oportunidad de verlos en vivo en Brooklyn Bowl! Informes: https://www.brooklynbowl.com/

A celebrar el Día de los Cazafantasmas

Una mujer de Inglaterra se ganó la lotería e invertirá su dinero en aparatos sofisticados para buscar fantasmas. Crédito: Gareth Cattermole | Getty Images

On Location Tours está celebrando el Día de los Cazafantasmas con un recorrido especial en autobús por los lugares de la película Ghostbusters el sábado 6 de junio a las 9:00 a. m., llevando a los fanáticos por algunos de los lugares más memorables de la ciudad de Nueva York de la querida franquicia.

El recorrido en autobús será guiado por un actor local como guía turístico e incluirá trivias de Ghostbusters, premios y lugares icónicos de filmación que los fanáticos conocen y adoran.

Para el evento especial, On Location Tours se está asociando con los Cazafantasmas de la ciudad de Nueva York, el grupo benéfico Cazafantasmas 501(c)(3) más grande del noreste. El grupo estacionará un vehículo Ecto-1 en la famosa estación de bomberos de los Cazafantasmas para oportunidades fotográficas, brindando a los fanáticos la oportunidad de capturar el momento definitivo de los Cazafantasmas. Informes: https://onlocationtours.com/