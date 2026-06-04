El mejor día de la semana para comprar carne, según empleados de supermercados

Elegir el momento adecuado para comprar carne puede marcar una gran diferencia en el presupuesto familiar. Empleados y trabajadores de departamentos de carnicería aseguran que existen días y horarios específicos en los que es más fácil encontrar descuentos importantes en cortes frescos, una estrategia que muchos consumidores pasan por alto.

Con un poco de planificación, es posible conseguir carne de buena calidad a precios más bajos y reducir significativamente el gasto en el supermercado.

Los mejores descuentos suelen aparecer a mitad de semana

Según Grocery Coupon Guide, de acuerdo con trabajadores de supermercados, las mayores rebajas en productos cárnicos suelen realizarse los martes y miércoles.

Durante esos días, muchas tiendas buscan liberar espacio en los refrigeradores para recibir nuevos cargamentos de carne que llegarán antes del fin de semana, cuando aumenta la demanda.

Por ello, es común encontrar descuentos importantes en productos como bistecs, asados y otros cortes frescos que todavía están en buenas condiciones para el consumo.

Quienes aprovechan estas ofertas suelen congelar la carne para utilizarla durante las semanas siguientes.

Llegar temprano puede marcar la diferencia

Además del día, la hora también es importante.

Los empleados señalan que las etiquetas de descuento generalmente se colocan antes de que el flujo de clientes aumente.

Por esa razón, acudir al supermercado justo al abrir o poco después de las primeras horas de la mañana ofrece más posibilidades de encontrar los mejores productos rebajados antes de que otros compradores los adquieran.

Hablar con el carnicero puede ayudar a ahorrar

Una de las recomendaciones más repetidas por trabajadores del sector es preguntar directamente al personal de carnicería.

Los encargados suelen conocer con precisión cuándo se aplican las rebajas, qué días llegan los productos frescos y cuáles son los mejores momentos para comprar.

Además, desarrollar una relación cordial con los empleados puede ayudar a obtener información útil sobre futuras promociones o cambios en el inventario.

Revisar las fechas de venta recomendada

Otro consejo frecuente consiste en observar cuidadosamente las fechas de consumo o venta recomendada en los empaques.

Los productos que se acercan a esas fechas suelen ser los primeros en recibir descuentos para evitar desperdicios.

Las tiendas prefieren vender estos artículos a precios reducidos antes que desecharlos.

Los consumidores pueden aprovechar estas oportunidades para cocinar la carne de inmediato o congelarla para utilizarla posteriormente.

También es recomendable buscar las etiquetas de descuento que suelen colocarse sobre los empaques con rebajas especiales.

Los fines de semana también tienen ventajas

Aunque los mayores descuentos suelen encontrarse a mitad de semana, los fines de semana ofrecen otro tipo de oportunidades.

Durante esos días, los supermercados suelen lanzar promociones en cortes populares y productos destinados a reuniones familiares o parrilladas.

Si bien no siempre se trata de liquidaciones profundas, sí es común encontrar precios especiales en piezas grandes de carne, como brisket y otros cortes para cocinar en volumen.

Los expertos recomiendan revisar los folletos promocionales y anuncios semanales de las tiendas para identificar estas ofertas.

Una estrategia que puede reducir el gasto anual

Según trabajadores del sector, combinar varias de estas tácticas –comprar los martes o miércoles, acudir temprano, revisar las fechas de venta y aprovechar las promociones de fin de semana– puede traducirse en ahorros constantes durante todo el año.

La clave está en planificar las compras y prestar atención a los momentos en que las tiendas necesitan mover inventario rápidamente.

Con un poco de organización, los consumidores pueden obtener proteínas de calidad a precios más bajos sin sacrificar variedad ni frescura.

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