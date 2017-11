“Unidad de los demócratas beneficiará a hispanos”

Senadora Alcántara apoya iniciativa de trabajar juntos en el Senado estatal para enfrentar arremetida de los republicanos

NUEVA YORK.- La senadora estatal Marisol Alcántara se mostró predispuesta a apoyar una eventual alianza entre la bancada demócrata y la Conferencia Demócrata Independiente en el Senado estatal.

De cara a recuperar el control del Senado estatal y la reunificación del partido para hacer frente a las políticas de la Administración Trump, el Comité Demócrata del Estado busca que los ocho miembros de la Conferencia Demócrata Independiente (IDC), se desvinculen del acuerdo que mantienen con los republicanos en esa cámara.

La demócrata Alcántara, representa al Distrito 31 del Alto Manhattan, cree que hay una buena intención por parte del gobernador Andrew Cuomo, en buscar la unidad no obstante dijo: “ El partido demócrata, no solamente en Nueva York sino a nivel nacional, no ha sabido reconocer a los hispanos. Nosotros somos fieles votantes demócratas, pero el partido no ha sido consecuente con nosotros.

Mediante una carta divulgada el pasado lunes y firmada por cuatro figuras prominentes de partido a nivel estatal, los demócratas instaron al grupo de la IDC a cerrar filas junto a la líder de la minoría del Senado Andrea Stewart-Cousins.

Alcántara que asumió en enero en reemplazo de Adriano Espaillat y desde entonces se integró a la Conferencia Demócrata Independiente (IDC), grupo que se alinea con los republicanos en el Senado estatal, precisó que lo que existe con ellos (los republicanos), es “un acuerdo de gobierno para aprobar leyes que vayan a beneficiar a la comunidad”.

La carta fue firmada por el alcalde de Buffalo, Byron Brown, presidente del Comité Estatal Demócrata; la ex presidenta del Concejo, Christine Quinn; el congresista Joe Crowley, presidente del Comité Demócrata de Queens; y Héctor Figueroa, presidente del sindicato SEIU 32BJ.

“Mi compromiso en primer lugar, es con el distrito que represento, con las mujeres, con los inmigrantes, con la clase trabajadora, con la gente que vive en la ciudad y cada día encara no poder pagar el alto costo de los alquileres”, declaró en entrevista con El Diario, la senadora.

Alcántara justificó su participación en la IDC y dijo que en esencia es una demócrata convencida. Recordó que fue delegada del candidato presidencial Bernie Sanders y fue líder distrital del partido.

Asimismo recordó que muchas de las propuestas legislativas aprobadas como el Paid Family Leave, el Pre-K, la facultad que el alcalde pueda tener el control del sistema escolar de la ciudad de Nueva York, el salario mínimo de $ 15 por hora, entre las principales, “se logró porque la IDC estuvo allí para negociar y defender esas leyes importantes”.

“Cuando me postulé lo hice abiertamente como miembro de la IDC porque el liderazgo del Senado demócrata apoyó a mi contrincante y no a mí, cuando ellos sabían muy bien que en esa cámara no había ninguna mujer hispana”.

La senadora dijo que ante la coyuntura política que plantean los republicanos y la Administración Trump, de atacar continuamente a los latinos, a los musulmanes, a la clase trabajadora, se justifica buscar puntos en común.

“Hoy más que nunca nosotros estamos dispuestos a decirles a los republicanos basta y a oponernos ese tipo de política discriminatoria y que deben respetar a nuestra comunidad. Todos los miembros del IDC, incluyendo al senador José Peralta, que es uno de los defensores más radicales de los derechos de los inmigrantes, apoyamos trabajar juntos en el Senado. La unidad de los demócratas beneficiará a los latinos”, declaró Alcántara, una inmigrante dominicana que llegó a Estados Unidos cuando tenía 12 años.

Alcántara insistió que el Comité Demócrata del Senado y la IDC en sí está integrado por demócratas, y lo que pide la carta es que trabajen juntos en el Senado.

“Me ratifico en que esta iniciativa es saludable en aras de alcanzar una sólida mayoría más cuando dentro de poco habrá dos curules vacantes, esta alianza ayudará con toda seguridad a ganar esos dos escaños”, vaticinó la senadora.

Los senadores George Latimer y el reverendo Rubén Díaz, dejaran el Senado y asumen sus nuevas funciones en enero, como ejecutivo del condado de Westchester y concejal, respectivamente.

El IDC se formó en el 2012. En ese entonces el liderazgo demócrata del Senado se vio envuelto en casos de corrupción. Los senadores John Sampson y Pedro Espada, fueron condenados, lo que dio la pauta para que el senador Jeff Klein, que representa a El Bronx, fundara el IDC.

La bancada republicana cuenta con 31 miembros, los demócratas con 23, la IDC 8, mientras que el senador Simcha Felder de Brooklyn, que es demócrata, abiertamente se sienta y vota con los republicanos. En total, el Senado estatal cuenta con 63 escaños.