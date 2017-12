Marc Anthony y Jennifer Lopez arreglan por fin sus diferencias

La cantante asegura que entre ellos aún existe mucha química...

Pese a que la versión oficial era que la separación de Marc Anthony y Jennifer Lopez tras una década de convivencia se había producido de la manera más cordial posible, parece que en privado aún existían ciertas tensiones entre los dos artistas, sin importar lo mucho que ambos se esforzaran por presentar un frente unido y armonioso por el bien de sus retoños, los mellizos Max y Emme, según se desprende de las declaraciones que ha realizado ahora la diva del Bronx.

Sin embargo, la expareja tuvo la oportunidad de acercar posturas durante la grabación del nuevo disco de la intérprete, el primero en español en una larga temporada para el que reclutó los servicios como productor de su exmarido.

“Colaborar en ‘Por Primera vez’ ayudó a reparar ciertas partes de nuestra relación que habían acabado por fracturarse durante nuestro matrimonio y divorcio, y básicamente volvimos a ser amigos“, ha confesado ahora JLo en una entrevista al podcast ‘¡Viva Latina!’.

La clave para reparar su maltrecho vínculo estaba, cómo no, en la música: la pasión común que les unió y que siguen compartiendo junto a sus dos hijos. “Nos conocimos por primera vez trabajando, así que pudimos recordar que era a esa nivel al que habíamos conectado. Entre nosotros sigue existiendo eso, y de ahí nació este disco“.

Las diferencias sin resolver que aún existieran por entonces entre ellos no impidió, por otra parte, que Jennifer se volcara en su exmarido cuando ese perdió a su madre el pasado mes de julio. De hecho, la cantante quiso grabar una re-edición del tema ‘Vivir la vida’ como tributo para su antigua suegra y para recordarle a Marc que debía sobreponerse a la pena. “Eso fue lo primero que me vino a la mente tras enterarme de que la mamá de Marc y la abuela de mis niños había fallecido, que hay que vivir la vida. Y me pareció que era una canción muy oportuna para ese momento, pero en una forma diferente: con otro tempo, sin el ritmo de salsa que tenía la versión original de Marc, para que puedas escuchar de verdad el mensaje, que es que solo tenemos una vida y hay que aprovecharla“, recuerda.