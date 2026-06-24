Por qué tiembla Venezuela: la falla que explica el fuerte terremoto que sacudió Caracas

El fuerte terremoto que sacudió Venezuela y se sintió con intensidad en Caracas no fue un hecho aislado ni una sorpresa geológica. El norte del país está ubicado sobre una zona sísmica activa, marcada por el contacto entre dos grandes placas tectónicas: la placa del Caribe y la placa Sudamericana.

Esa frontera natural corre cerca de la costa venezolana y forma parte de un sistema de fallas capaz de producir terremotos importantes. Por eso, cuando un sismo de gran magnitud ocurre en la zona centro-norte del país, el movimiento puede sentirse con fuerza en Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua, Miranda y otras regiones densamente pobladas.

De hecho, el norte venezolano tiene una historia sísmica importante. Caracas sufrió un terremoto destructivo en 1967, que dejó más de 200 muertos y daños severos en edificios de la capital. Mucho antes, el terremoto de 1812 marcó uno de los desastres más recordados de la historia venezolana.

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Qué pasó en Venezuela

El sismo sacudió el norte de Venezuela durante la tarde del miércoles y generó escenas de pánico en Caracas, donde edificios se movieron, vecinos salieron a las calles y comenzaron a circular reportes de daños estructurales. Todavía no hay muertos confirmados, pero hubo muchos derrumbes y los rescatistas trabajan contrarreloj.

Los primeros reportes internacionales hablaron de un terremoto de gran magnitud con epicentro cerca de la zona de Morón, en el estado Carabobo, al oeste de Caracas. Luego se precisó que fueron dos sismos potentes, de 7.1 y 7.5 de magnitud, con muy poca diferencia de tiempo.

La falla detrás del terremoto

Venezuela se encuentra en una zona donde la placa del Caribe y la placa Sudamericana interactúan. No se trata de un borde simple, sino de una franja compleja con varias fallas activas que absorben el movimiento entre ambas placas.

En términos sencillos, las placas tectónicas son enormes bloques de la corteza terrestre que se mueven lentamente. Cuando ese movimiento queda trabado por fricción, la energía se acumula durante años o décadas. Cuando finalmente se libera, ocurre un terremoto.

En el norte de Venezuela, ese movimiento se distribuye en sistemas de fallas como San Sebastián, El Pilar, Boconó y otras estructuras asociadas al límite Caribe-Sudamérica. Estas fallas han sido estudiadas durante décadas porque atraviesan o se acercan a zonas pobladas.

La falla de San Sebastián, en particular, se extiende frente a la costa norte-central venezolana y forma parte de la zona sísmica que afecta a regiones cercanas a Caracas y al litoral central. No significa que todos los terremotos del país ocurran exactamente sobre esa falla, pero sí que la región está condicionada por ese límite tectónico.

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Por qué Caracas sintió tan fuerte el sismo

Caracas no necesita estar exactamente sobre el epicentro para sentir un terremoto con fuerza. La capital está relativamente cerca de la zona costera donde se ubican varias fallas activas. Además, es una ciudad densamente construida, con edificios altos, zonas de ladera y sectores asentados sobre suelos que pueden amplificar las ondas sísmicas.

También influye el tipo de suelo. En algunas ciudades, los sedimentos blandos o los valles pueden amplificar el movimiento, como si el suelo actuara como una caja de resonancia. Esa combinación de cercanía, profundidad, tipo de suelo y vulnerabilidad edilicia puede aumentar el daño.

Una mujer abraza a un niño tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. Crédito: Pedro Mattey | Impremedia

Preocupación por las réplicas

Según los expertos, las réplicas pueden ser peligrosas porque afectan estructuras que ya quedaron debilitadas. Un edificio con grietas, paredes dañadas o columnas comprometidas puede resistir el primer temblor, pero sufrir más daños con movimientos posteriores.

Por eso, si una vivienda o edificio presenta grietas importantes, caída de paredes, olor a gas, cables expuestos o daños visibles, lo más prudente es no ingresar hasta que sea revisado por personal especializado.

También se recomienda evitar ascensores, alejarse de ventanas, no permanecer cerca de fachadas dañadas y tener a mano documentos, agua, linterna, batería externa y medicamentos esenciales.

Qué hacer si estás en una zona afectada

Tras un terremoto fuerte, la prioridad es reducir riesgos inmediatos. Si la persona está dentro de un edificio y el movimiento continúa, lo recomendable es protegerse de objetos que puedan caer, alejarse de vidrios y buscar una zona segura. Si ya terminó el sismo y hay daños, se debe evacuar con calma por escaleras.

En la calle, conviene alejarse de postes, cables, balcones, cornisas y fachadas dañadas. En auto, lo mejor es detenerse en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, árboles grandes o tendidos eléctricos.

También es importante evitar rumores. En emergencias, los videos viejos, imágenes falsas y audios sin origen claro pueden circular muy rápido. Lo más seguro es seguir a organismos oficiales, servicios de emergencia, autoridades locales y agencias científicas.

Para quienes viven fuera de Venezuela y buscan contactar a familiares, suele ser más efectivo enviar mensajes de texto o usar aplicaciones de mensajería que realizar llamadas, porque las redes pueden saturarse.

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