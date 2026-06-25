Marruecos remonta a Haití con un estelar Hakimi y avanza como segunda de grupo en el Mundial 2026

La selección de Marruecos logró derrotar por 4-2 a una dignísima escuadra de Haití. Los semifinalistas del pasado Mundial de Qatar 2022 tuvieron que remontar en dos ocasiones un marcador adverso en una trepidante primera mitad, guiados por el despliegue de Achraf Hakimi, para terminar amarrando tres puntos que los consolidan en la segunda posición del Grupo C del Mundial 2026.

Al minuto 10, saltó la sorpresa en Atlanta: el haitiano Duverne rompió líneas a máxima velocidad por la banda izquierda, llegó a la línea de fondo y mandó un pase retrasado que Joseph conectó de tacón. El esférico impactó en la espalda del arquero Yassine Bounou ‘Bono’ y se coló en las redes firmando un desafortunado autogol para el 1-0.

Lejos de venirse abajo, Marruecos encontró las respuestas en los botines de su capitán Achraf Hakimi. El lateral del París Saint-Germain se multiplicó en la cancha ante la intermitencia inicial de Brahim Díaz. Tras avisar con una doble oportunidad que el meta Johny Placide tapó con puros reflejos, Hakimi encontró la recompensa al minuto 30, aprovechando un balón suelto en el corazón del área tras un flojo rechace de Placide para empujar el 1-1.

Cuando la calma parecía retornar al cuadro marroquí, Haití volvió al ataque. Tras una pérdida de balón de Brahim en la salida, el atacante haitiano Isidor cazó un balón fuera del área y sacó un misil teledirigido a la escuadra, haciendo inútil la estirada de Bono y reinstaurando el 1-2 al minuto 38.

Nuevamente con el orgullo herido, la escuadra africana recurrió a la banda derecha de Hakimi. Ya en el tiempo añadido de la primera mitad (45+1′), el lateral desbordó a su marcador y sacó un pase de la muerte preciso para la llegada de Ismael Saibari. El mediocampista acomodó el cuerpo y sacó un derechazo impecable para decretar un 2-2 que devolvía el alma al cuerpo antes de enfilar los vestuarios.

El complemento rebajó considerablemente las pulsaciones y la locura de los primeros 45 minutos. Marruecos intentó asumir el control absoluto, pero se topó con un bloque haitiano ordenado y un Placide que le ahogó el grito de gol a Bilal El Khanouss a la hora de juego.

En el minuto 78, tras la ejecución de un tiro de esquina, el ingresado Soufiane Rahimi se anticipó a la marca y conectó un testarazo certero para poner por primera vez al frente a africanos (3-2). Ya con los espacios abiertos y Haití volcada al ataque, el propio Rahimi sirvió de asistente al minuto 88 para que Yassine fusilara las redes y decretara el 4-2 definitivo.

Con este resultado, Brasil avanza como líder indiscutible del Grupo C tras cumplir con los pronósticos ante Escocia, dejando a Marruecos en la segunda plaza con 4 unidades (+3 en el diferencial). Ahora, el cuerpo técnico marroquí empieza a planificar el viaje a territorio mexicano: su rival en los dieciseisavos de final saldrá de la terna compuesta por Países Bajos, Japón o Suecia. El crucial choque eliminatorio se disputará el próximo 29 de junio en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey.

Sigue leyendo:

·A las 10 para el 10: la curiosa convocatoria que convirtió el cumpleaños de Messi en una fiesta nacional

·Suiza vence a Canadá y gana el Grupo B: ¿Quiénes clasifican a 16avos?

·Mourinho en su llegada al Real Madrid: “no guardo resentimiento al Barcelona”