Wisin en el estreno de ‘Victory’ habla de música, dolor, sueños y piratería

"Si un chamaquito en Brasil, en la favela, no tiene dinero y pirateó mi disco para olvidar los problemas y no vender droga, no esta mal"

Después de una larga espera, este viernes 1 de diciembre, Wisin lanza su tan esperado disco ‘Victory’, que además de tener contribuciones de artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Mario Domm y Yandel, entre otros, lleva el nombre de su fallecida hija.

En exclusiva hablamos con el músico, quien nos abrió su corazón, y hasta nos confesó que cuando no tenía dinero, y era fan de Yankee, entre otros, pirateó su música para poder escucharlo.

Pregunta: Ya tu nuevo álbum ‘Victory’ está en la calle, ¿sueño cumplido?

Wisin: Me siento feliz, siempre que nosotros los artistas terminamos un disco como este, que incluye tantas colaboraciones de tantos artistas grandes, es una gran bendición. Poder reunir a todos estos artistas es una gran misión, y de una forma o de otra todos ellos me dicen que me respetan, porque cuando los llamé no hubo un titubeo. Tuve la oportunidad de poder producirlo, trabajar con Mario Domm fue un sueño, lo respeto mucho, con Timba un productor americano fue un sueño, así que hay algo mágico en este disco.

P: ¿Estar tan involucrado te permite disfrutar?

W: Lo disfruto al máximo, porque estoy pendiente es que me lo disfruto, porque veo cada detalle, y veo cada cosa que sucede, y veo lo que no me gusta tanto, lo que sí me encanta, lo que sobrepasa mis expectativas… Es un proceso bonito, el que hace música y el que hace proyectos como este tiene que estar pendiente a todo para que no se le escape nada, para poder presentarle al público algo de altura en todo el sentido de la palabra. Y eso es ‘Victory’: mucho regaetón, bien mezclado, bien cuidado, la letra donde cualquier niña, cualquier persona puede escucharla, no te voy a ofender, hay picardía claro, nosotros los artistas urbanos tenemos picardía en nuestras letras, y somos un poco sensuales, pero siempre con un respeto y nunca ya denigrando a la mujer, al contrario, tiene fiesta, rumba, party. Creo que es un disco saludable.

P: ¿Era importante para ti que tu música no ofenda a la mujer?

W: Súper importante ya en el nivel en que yo estoy. Yo me he convertido en un líder gracias a millones de fanáticos, y es importante que no te sientas ofendida como mujer, porque la realidad es que nosotros los artistas no compramos el disco, el disco lo compran ustedes, entonces nosotros tenemos que sentirnos bien, pero tenemos que entender qué es lo que quieren ustedes y qué es lo que quieren escuchar.

P: Este álbum se terminó en medio de un proceso importante en tu vida personal como el fallecimiento de tu hija, Victoria, ¿eso te sensibilizó aun más profesionalmente?

W: El intro de mi disco es hecho por un poeta callejero puertorriqueño, un hombre muy talentoso llamado Gallego, ahí se describe lo que siento y quién soy en este momento, describe que es estar en victoria, describe que hasta la muerte no nos quita la victoria, si la intención es la correcta… Es un disco lleno de alegría, lleno de emociones, y eso es lo que me gusta de ser productor y músico, es llevarle al público una recopilación de música pero llena de emociones, que tú si estas triste puedas escuchar este tema, si tienes desamor y este amor no te conviene, puedas escuchar ‘Amor Radioactivo’ junto a Mario Domm, si quieres fiesta y un buen regaetón, puedes escuchar a Wisin y Yandel, Daddy Yankee, puedes escuchar ‘Vacaciones’, ‘Escápate Conmigo’, un disco variado, rico musicalmente hablando.

P: ‘Victory’ no solo por el nombre de tu hija, sino tu victoria, ¿qué fue primero: el nombre o el álbum?

W: Yo lo vengo haciendo hace 2 años, nunca lo dije, pero se iba a llamar ‘El Elegido’. Y cuando estaba terminando de producir mi disco, de horas de estudio y pasó la situación que fue en medio de todo esto… Un amigo mío me dice: “Oye hermano, Victory papi, Victory”… Y dije, así se va a llamar mi disco. Las cosas no se planifican, las cosas suceden, en Dios no hay casualidad.

P: ¿Que dijo tu esposa cuando que le ibas a poner este nombre al álbum?

W: Ella sabe y apoya lo que yo hago, eso es importante, no hay un no, no hay un pero…Imagínate tú el nombre de nuestra fallecida hija, ¡qué bendición!… Aunque es el nombre de mi fallecida hija, no es necesariamente y directamente que lo pongo por eso, en parte sí, pero el nombre de Victoria es un nombre que es una palabra que habla mucho, “Victoria, yo estoy en Victoria, no importa lo que pase, sigo caminando y sigo tras la victoria”, y eso es Victory.

P: Dices que la introducción habla de ti, ¿quién es hoy Wisin?

W: Es un hombre que ha madurado mucho más, trato de buscar la humildad, no soy del todo humilde porque el que diga que es perfecto en algo está mintiendo, pero trato de día a día tener más los pies sobre la tierra, estoy enfocado en mi música, creo que es imposible hacer cosas grandes a nivel profesional si tu vida personal es un desastre, así que trato de estar centrado en mi vida personal, y de involucrar a mi familia para poder entender por qué sigo trabajando, y cuál es mi propósito, cuál es mi misión, y cuál es mi razón de seguir dándole duro. Llevo toda la vida, pero todavía aparte de mi familia hay millones de fanáticos que aman lo que yo hago, por ellos es que sigo, es hasta que ellos digan.

P: ¿Qué te dicen los fanáticos? ¿O que escuchas de ellos?

W: Wow… Ay algunos que hablan bien, hay otros que no hablan tan bien, pero de eso se trata. Yo siempre me fijo los comentarios positivos, he sido siempre toda mi vida así, todo comentario negativo pueden decirlos pues no es que está malo porque cada persona piensa diferente, pueden decir lo que le plazca, pero lo que dicen bien de mí me alegran, porque es una persona que me está dándome un ‘Gramy emocional’.

P: ¿Qué has aprendido de tus fans?

W: Todo. Yo fui fans por ejemplo de El General, cuando salió yo era un chamaquito, y él iba a Viña del Mar a cantar y eso era lo más grande, Vico C de Puerto Rico, recuerdo Bananna Ice, de Estados Unidos que tenía un flow… Ahora sigo siendo fan de muchos artistas, soy fan de Yandel, de Daddy Yanque, de Bruno Mars, de Maluma, de todos estos artistas me gusta lo que hacen.

P: ¿Cómo fue meterte de nuevo a un estudio con Yandel?

W: Increíble… Nosotros vivimos muchas experiencias: muchas alegres, muchas tristes, pero lo importante es que todavía seguimos de pie, seguimos siendo respetados en una industria competitiva, cambiante y la gente entiende, no por palabras, por hechos, que lo que estamos haciendo no es un invento, que lo que estamos haciendo lo hacemos con el corazón, y que sabemos lo que estamos haciendo, ¡qué bendición por eso!.

P: ¿Qué significa sacar un álbum en la industria como esta hoy?

W: Una locura, es un logro muy grande porque la música, las plataformas digitales nos dan la oportunidad de crecer, nos llevan a rincones del mundo que no estábamos, que no existía la música latina, pero la piratería y el plagio y diferentes situaciones que nos afectan pues hay más crecimiento… Ahora el que yo me atreva como artista sacar una producción como esta, y apueste no tan solo es para vender pieza física, es para demostrarle al mundo que todavía respeto la música, que respeto el disco, que hay una estrategia, que hay un concepto, que vengo a traerte algo nuevo… Si fui a México en el 2017 no puedo ir en el 2018 a volverles a llevar el mismo concierto, no estoy buscando eso, no es que estoy buscando plata, lo que queremos es alegrar a millones de familias y que disfruten de lo que hacemos, porque son muchos años de confianza de ellos hacia nosotros, así que esta propuesta que hacemos con amor, yo creo aparte que si le gusta o no lo hacemos con mucho respeto que es lo más importante.

P: ¿Qué le dices al público que hoy tiene acceso a bajar tu álbum o a ir a comprarlo?

W: Hay muchas maneras de ver el negocio desde el punto de vista del público… Yo fui un hombre que no tuve dinero en mi juventud, era bien fanático de Daddy Yankee y no tenía dinero para comprar un disco, pero no iba a dejar de escuchar a mi artista preferido, entonces lo piraté, y no estoy diciendo que esté bien hacerlo estoy siendo honesto. Si un chamaquito en Brasil, en la favela, no tiene dinero y pirateó mi disco para olvidar los problemas y no vender droga, no esta mal. Si vendo el disco, gloria a Dios, pero como artistas, en el nivel que estamos, lo más importante es llevar alegría a todos esos sitios con mi música, con lo que sé hacer y creo que lo estamos logrando y eso es lo más importante.