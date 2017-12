A pesar de los problemas, Marjorie de Sousa presume su extraordinaria flexibilidad

Y mis pies sangraron de tanto caminar descalza, mi alma estaba rota, busqué estar cómoda y en calma en lugares de gran angustia, me tocó renacer, GRACIAS DIOS POR TODO LO QUE ME ENSEÑAS, POR MOVERME Y MOSTRARME QUIEN SOY, TE TENGO EN MI VIDA Y TOCAS MI CORAZÓN CON AMOR SUTIL, CON PERDÓN 🙏🏻🙌🏻🙏🏻 Te lo dedico y te lo decreto igual a ti 🙌🏻🙏🏻🙌🏻

