Esposa del vicepresidente Mike Pence confesó lo que realmente piensa de Donald Trump

Trump dijo que debido a que era un hombre famoso, podía “agarrar” a las mujeres “por la vagina”

En medio de la ola de acusaciones de acoso sexual por parte de decenas de mujeres en contra actores, empresarios y políticos, incluidos el presidente Donald Trump, se dio a conocer lo que piensa la esposa del vice presidente Mike Pence sobre el tema.

Un ex asesor de campaña de Donald Trump dijo que la esposa del vicepresidente Pence, Karen Pence dijo que considera que el presidente Donald Trump “es una persona totalmente vil” y que sus acciones “son reprochables”, reportó The Atlantic.

Estas declaraciones de la esposa de Pence se dieron como resultado del escándalo político que causó cuando se hizo pública una cinta del programa Access Hollywood en la que se escucha a Donald Trump despotricar de las mujeres.

La cinta, que apareció sólo semanas antes de las elecciones de noviembre de 2016, mostraba a Trump presumiendo con el entonces anfitrión de Access Hollywood, Billy Bush de tocar las mujeres. Con sus propias palabras el magnate se jactaba que, debido a que era un hombre famoso, podía “agarrar” a las mujeres “por la vagina”.

Un ex asesor de la campaña dijo a The Altantic que una vez la esposa de Mike Pence conoció del escándalo se disgustó profundamente con Trump llamándolo una persona vil.

La cinta “Access Hollywood”, recientemente volvió a entrar en el centro del huracán después de un informe que asegura que Trump dijo un senador a principios de este año que la grabación puede no ser original.

De acuerdo con el reporte del New York Times a raíz del apoyo persistente del Trump a Roy Moore, el presidente ha dicho al menos en dos ocasiones, a dos personas dentro de su administración, que no cree que la cinta sea real o, al menos, que no cree que la voz en la cinta pertenezca a él.

El programa “Access Hollywood” así como el presentador de la época quien estaba con el magnate dejaron claro que la cinta es 100% auténtica.