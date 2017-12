¿Nos engañó Corea del Norte con su misil?

Hace unos días Corea del Norte presumió el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-15, del que vimos impresionantes imágenes que sin embargo, pudieron ser manipuladas.

El experto neerlandés Marco Langbroek, quien sigue de cerca el programa de misiles norcoreano afirma que las imágenes no son reales, o al menos fueron manipuladas pues el fondo y la colocación de las estrellas es totalmente distinta entre una y otra.

So, I just discovered that the North Koreans DID tamper with their #Hwasong15 launch photo’s! Two images from clearly same viewpoint, but dramatically different star backgrounds! Orion (Southeast) versus Andromeda (Northwest)! @planet4589 pic.twitter.com/ZzhFa3HwaM

“Dos imágenes tomadas desde el mismo punto de vista, pero con fondos de estrellas dramáticamente diferentes. La constelación de Orión (desde el ángulo sureste) y Andrómeda (desde el ángulo noroeste)”, reveló Langbroek en su cuenta de Twitter, donde adjunta las fotografías.

Jonathan McDowell, astrónomo del centro de astrofísica Harvard-Smithsonian de EE.UU. coincidió al decir que la nitidez de las estrellas en las imágenes no es correcta, pues la foto debía ser plasmada con una alta apertura del obturador.

More evidence of tampered #Hwasong15 imagery: two images, mirrors of each other (look at exhaust plume, lack of number on missile body 2nd image) so opposite viewpoints. Yet starfield in background both south-southeast, Orion and Canis major (but with Sirius missing!)@planet4589 pic.twitter.com/ZqfygbOwFa

