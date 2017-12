Serie de Luis Miguel abordará el romance que sostuvo con esta famosa

Mira de quién se trata

La relación sentimental que Issabela Camil sostuvo con Luis Miguel será mostrada en la producción que Netflix realiza sobre la vida del ídolo de la música mexicana.

Así lo confirmó la propia Camil, quien se enteró de esto de boca de la actriz que la interpretará a ella y quien la contactó para que la orientara sobre esa etapa de su vida.

“No hay ninguna autorización de parte mía (para que su nombre salga en la serie), sí supe que estoy en la serie porque me habló la actriz que va a hacer el papel. Yo creo que ella va a decir en su momento, fue así como me enteré.

“Finalmente sí fue una etapa que fue muy larga en mi vida y también en la de él, entonces sí la van a incluir porque no sé, no la quisieron dejar fuera“, afirmó Camil en entrevista para Agencia Reforma.

Aunque se rehusó a revelar el nombre de la actriz, dijo que está a gusto con la elección de la compañía streaming de la figura que la encarnará, tanto que aceptó tomarse un café con ella y contarle cómo era ella previo a 1994, año en que se separó de “El Sol”.

“Es una cosa rara porque yo soy muy privada con mis cosas, entonces es una relación que fue y jamás hablaría de una relación así.

“No le platiqué de la relación, porque sigo lo que pienso y pongo mis palabras con mis acciones, pero sí nos tomamos un café y salieron cosas de lo que era yo en ese momento de mi vida, yo, para que ella pudiera agarrarse de eso e hiciera un poco más fiel la interpretación“, expresó.

Camil dijo que el pasado quedó atrás y que sólo se enfoca en el presente, por ello, ahora disfruta de su familia formada con el actor y productor Sergio Mayer.

La pareja y sus hijos se presentaron en la inauguración de la temporada navideña de una juguetería dentro del Centro Comercial Antara, Polanco, la noche del lunes donde la exintegrante de Jeans, Patylu interpretó algunos villancicos.

“No sé qué va a salir (en la serie), no sé qué escribieron de mí, pero me contactó la actriz, me dijo que iba en la serie, que iba bastantes capítulos, que quería que la apoyara”.

Issabela Camil, actriz.

