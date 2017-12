Un libro transgresor para reconectar con lo divino…

La segunda entrega del argentino Claudio Alvarez Dunn, titulado “Ríndete al proceso espiritual", es también una declaración antisistema

NUEVA YORK – Es el 23 de junio de 2016, y en lo menos que piensa Claudio Alvarez Dunn es en la “muerte”. Desde su escritorio de editor en un reconocido periódico puertorriqueño, la atención y entrega que requiere la profesión ocupan su presente inmediato.

Pero todo cambia en segundos cuando comienza a sentirse mareado. Mientras se aguanta de la silla, sabe que algo no está bien. En el trance, ve una presencia que no es de este mundo y lo identifica como la del maestro ascendido Esu Emmanuel Sananda.

“El Ser Superior del que conocimos como Jesús…el encargado de la Tierra, el creador del universo”, explica Alvarez Dunn al recordar ese momento en entrevista con El Diario.

En esa otra dimensión, también ve a su padre y a su abuelo materno.

Pero es Sananda quien le dice que no es el momento.

A partir de ese instante, Alvarez Dunn comenzó a interiorizar una de las creencias base de su transición existencial: la muerte no existe, ya que somos una entidad espiritual teniendo una experiencia física.

El argentino sufría un derrame cerebral cuando experimentó el encuentro. Al día de hoy no tiene certezas para explicar cómo sobrevivió al evento.

Pero, cuando se mira a los ojos de lo que muchos seguirán llamando “muerte” y se “regresa”, nada vuelve a ser igual. Y si esta experiencia está marcada por el amor, es imposible “resistirse”.

“Fue una experiencia muy linda, porque en realidad cuando estuvimos en esta conversación no había aire, solo amor, amor puro, una experiencia totalmente amorosa, bondadosa. No había aire, tú sudabas amor, sentías este amor incondicional que me envolvía y, en más de una ocasión, tuve que aguantar las lágrimas por el éxtasis que producía en mi cuerpo, y, posteriormente, en mi vida”, indica el seguidor de la Gran Hermandad Blanca, movimiento basado, entre otras cosas, en la creencia de maestros ascendidos que han logrado elevar la conciencia hasta llegar a la Quinta Dimensión Espiritual (la más elevada de todas).

Alvarez Dunn, creyente de ideas como la reencarnación, la liberación a través de la ayahuasca, el Reiki y el Transcendental Rebirthing (Renacimiento trascendental), recién presentó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara su segundo libro “Ríndete al proceso espiritual”.

Consciente de que entra en terreno espinoso, se lanza; camina entre lo profano y lo divino para ser facilitador en el proceso de reencuentro con el Ser Superior, que, según insiste, nos los han quitado. Los sueños y los mensajes recibidos por entidades que describe como de dimensiones no terrenales sirven de base para su trabajo que describe como “un acto de servicio a la Humanidad”.

Conversar con el experiodista y editor con más de 40 años de experiencia es autocuestionarse los símbolos y los mitos religiosos promovidos hasta el momento para adentrarse en la exploración en la que antecede el amor al raciocinio.

Así lo deja establecido el entrevistado, también autor de “Los hombres solo pensamos en sexo” (2010), a lo largo de nuestra conversación.

“Nuestras nuevas frecuencias se van a tener que manejar bajo el corazón y ése es el trabajo que tenemos que hacer; hacer ese cambio -‘swith’-para operar desde el corazón, no desde la mente. La mente es como una pareja celosa, siempre te mantiene ocupado…El corazón es el único que vive en el ahora, en el presente; la mente no puede vivir en el presente”, argumenta.

A su juicio, vivimos engañados por una manipulación general basada en la religión, por lo que su escrito es casi por efecto cadena una declaración antisistema o antimainstream, para hacer referencia al término en el que insiste.

“Hay que leerlo (el libro) con la mente y con el corazón abiertos. Hay cosas allí que no resuenan con lo que nos han enseñado, que la religión ha sido manipulada hasta convertirse en un elemento de poder. Las iglesias son un elemento de poder. Las religiones son un elemento de poder. No representan ya la humanidad; representan a unos pocos que controlaron la humanidad. Todo es parte de una manipulación general desde la época de Constantino, que es quien adopta y quien crea la religión católica como tal. Existe una cosa que se llama el concilio de Nicea , donde se juntan todos los libros sagrados y se hace la Biblia a conveniencia de Constantino, el emperador. Entonces, se juntan un montón de libros sagrados; todos esos libros sagrados a partir del año 300 son otra cosa, antes eran otros…”, plantea.

Es por esto que para Alvarez Dunn la parte divina la tiene que reclamar cada ser humano de manera individual y con el mínimo de intermediarios para “rendirte ante el salto cuántico que debe dar la Tierra y su población hacia un nivel de armonía en amor por los demás y por la propia vida”.

“Antes, para confesarte tenías que ir con el cura; si vivías en la selva, tenías que ir con el ‘chamán’; en la India, el gurú. Pues ahora todo eso se está acabando, simplemente porque estamos retomando nuestra parte divina, la estamos reclamando…”, plantea.

En ese contexto, la entrega de 344 páginas es una en la que no solo se presentan las ideas, sino las guías para la trascendencia. El lector se topará con un capítulo sobre cómo elevar la vibración cósmica o cómo hacer la meditación para activar el Merkaba (campo electromagnético que actúa con nuestra energía vital) y llegar a la iluminación espiritual, por mecionar algunos ejemplos.

El libro “Ríndete al proceso espiritual”, de la editorial Multilibros, está en versión para Kindle y disponible en Amazon. En México, se puede conseguir en las tiendas de la cadena Sanborns.