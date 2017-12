Al Chef Benito de ‘MasterChef’ no le importan las críticas

Las cosas se salieron de control en la semi-final de la competencia culinaria

El chef Benito respondió las críticas que le han hecho por insultar a Pablo, el último expulsado de MasterChef México, al no cumplir con los platillos que le habían solicitado.

“No me importa lo que la gente diga y piense de mí. En las cocinas mexicanas se viven ese tipo de cosas y más peores. Pasa que llega un momento en el que te sientes presionado por el estrés que los competidores te van causando con su pésimo desempeño, en esta temporada no tuvimos grandes cocineros, me atrevo a decir que fuer o n muy planos, pero bueno, lo hice, pasó y no es la primera vez que pasan ese tipo de cosas en la cocina de un restaurante”, comentó.

Benito compartió que espera que la siguiente edición de MasterChef sea una competencia con los mejores cocineros que han participado en todas las temporadas de México.

“Se me haría muy original tener a los mejores cocineros, sería fantástico, he escuchado rumores sobre un MasterChef de celebridades, pero creo que es importante en este programa darle prioridad a la cocina mexicana y olvidarnos un poco del show”, concluyó.