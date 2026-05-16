Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” a dos días de la eliminación

Se acerca una nueva gala de eliminación en “La Casa de los Famosos 6” y, aunque hay un nombre que suena bastante fuerte para protagonizar la próxima eliminación, de igual forma es importante chequear cómo van las votaciones este sábado, 16 de mayo.

De acuerdo a la información emitida por la periodista del portal La Opinión, Clary Castro, las votaciones siguen lideradas por Celinee Santos, quien aparentemente cada vez se afianza más como una de las favoritas del público.

Posteriormente, se ubican: Stefano, Curvy Zelma y Verónica del Castillo. Mientras que las que se mantienen en una situación peligrosa son Jeni de La Vega y Caeli.

¿Victoria del Castillo será la próxima eliminada de La Casa de los Famosos?

Aunque las votaciones desfavorecen a Jeni y Caeli, la cuenta de @chismesumooficial asegura que la próxima eliminada sería Victoria del Castillo y en la próxima semana le seguiría Jeni.

Esto lo compartió según una lista filtrada en internet, asumiendo también que la producción ha podido adulterar algunas situaciones cuestionables en la temporada. Para determinar si es cierto o no, solamente hay que esperar la ceremonia del día lunes, para que realmente se sepa quién será el próximo eliminado.

Jeni de la Vega estará en el robo de salvación

Por otra parte, en esta semana podría darse la situación de que un ganador de la dinámica del robo de salvación se salve a sí mismo.

Esto motivado a que Jeni de La Vega también participará en el robo de salvación junto a Yoridan y Sandra Itzel, motivado por un juego donde Stefano explotó el globo con su nombre y ahora podría salvarse a sí misma si logra vencer este domingo a cualquiera de sus dos oponentes.

La salvación le vendría de lujo a Jeni porque está en una situación compleja en la placa y, por otro lado, aseguraría que Caeli sea la próxima eliminada, según los votos del público.

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