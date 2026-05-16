Colombiano Edwin Castillo sufrió brutal nocaut a los 4 segundos de pelea [Video]

El alemán Viktor Jurk consiguió uno de los nocauts más rápidos de la historia del boxeo al derribar a Edwin Castillo en menos de cinco segundos durante una pelea preliminar en el SAP Arena de Mannheim, Alemania.

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El inusual desenlace convirtió el asalto inicial, habitualmente reservado para el estudio entre rivales, en el round decisivo de la función, quedando registrado como uno de los espectáculos de mayor impacto en el boxeo reciente.

El combate, programado para ocho asaltos, concluyó prácticamente con el primer golpe: Jurk conectó un zurdazo al rostro de Castillo apenas sonó la campana inicial, dejando al colombiano inconsciente y decretando la victoria inmediata para el boxeador alemán. Este resultado sorprendió a los asistentes, que aguardaban el evento principal entre el ucraniano Karen Chukhadzhian y el irlandés Paddy Donovan.

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Repercusiones inmediatas en redes

El resultado generó repercusiones inmediatas en redes sociales, donde especialistas y seguidores del boxeo han expresado dudas sobre la legitimidad de la derrota, mencionando la posibilidad de un fraude tras observar que Castillo cayó tras un golpe entre el rostro y el cuello sin oportunidad de responder.

Entre los comentarios destacados se incluyeron frases como: “Cayó sin ser golpeado, esto tiene que haber dejado muchas dudas en la promotora” y críticas sobre presuntos intereses de apuestas.

La pelea, que formó parte de una cartelera encabezada por Chukhadzhyan y Donovan, fue detenida por el árbitro al ver al colombiano incapacitado en la lona. El personal médico atendió a Castillo, quien finalmente pudo incorporarse y saludar a su rival cuando la victoria para Jurk fue oficial.

En este evento, Castillo, de 26 años, acumuló su tercera derrota consecutiva por nocaut. Hasta ahora, ni el púgil ni su equipo han emitido declaraciones sobre su estado de salud ni sobre los señalamientos surgidos tras el combate.

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