Políticas de devolución que amarás y odiarás

Las mejores

LAND’S END. El sitio web de la tienda lo dice todo. “Garantizado. Punto. Si no estás satisfecho con el producto, simplemente, devuélvelo en cualquier momento para un cambio o reembolso del precio de compra”. No es necesario el comprobante de compra.

L.L. BEAN. Esta es otra tienda que no establece límites para devoluciones para cambio o reembolso. “Si algo no funciona, no te queda bien, no cumple con tu propósito o no dura lo que debería, puedes devolverlos”, dice su política. No es necesario presentar el comprobante de compra.

NORDSTROM. Esta tienda no tiene una política formal de devoluciones. En su lugar, dice que cada devolución será considerada según el caso “con el objetivo final de hacer feliz a nuestros clientes”.