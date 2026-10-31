Padres ayudan a sus hijos a comprar casa, pero comprometen su propio crédito

Las nuevas generaciones de trabajadores en Estados Unidos están teniendo cada vez más problemas para acceder a créditos hipotecarios, principalmente por los altos costos de vivienda, así como por las tasas elevadas que implica cada préstamo.

Esto ha generado una nueva tendencia que busca abrir nuevas posibilidades: los padres están optando por contratar hipotecas compartidas para ayudar a sus hijos a comprar vivienda, con el riesgo de poner en juego su propia estabilidad financiera.

Un análisis de Rocket Mortgage, presentado por USA TODAY, encontró que las compras de vivienda entre menores de 35 años cayeron 15% entre 2018 y 2025, mientras las operaciones que incluyen un cosolicitante mayor de 55 años aumentaron aproximadamente 3%. El riesgo es importante: si firmas como corresponsable, asumes la obligación de pagar la deuda, aunque no vivas en la propiedad ni seas quien realiza los pagos.

El compromiso, además, se extiende durante años. La hipoteca aparecerá entre tus obligaciones financieras y podría reducir tu capacidad para solicitar otro préstamo o comprar una vivienda propia. Además, si tu hijo deja de pagar, el prestamista puede exigirte cubrir la deuda y los incumplimientos pueden perjudicar tu historial crediticio.

Las compras con apoyo familiar resisten mientras los jóvenes retroceden en su capacidad

El análisis de Rocket Mortgage utilizó datos de préstamos para compra de vivienda recopilados bajo la Ley de Divulgación de Hipotecas para Viviendas (HMDA), correspondientes a 2018-2025. La comparación muestra una diferencia importante: las operaciones con respaldo de una persona mayor resistieron mejor que el conjunto de compras exclusivamente de personas jóvenes.

Las cifras deben leerse con cuidado:

Las compras de menores de 35 años disminuyeron 15%

Las compras que incluyen cosolicitantes mayores de 55 crecieron aproximadamente 3%

El contraste no significa que todos esos cosolicitantes sean padres: también pueden ser otros familiares o personas mayores

“Muchos no quieren ver que sus hijos se retrasen o se queden atrás”, afirmó Bill Banfield, director de negocios de Rocket Mortgage, de acuerdo con USA TODAY. Por eso, explicó, están dispuestos a sumarse al préstamo y aportar sus ingresos a la solicitud.

Sumar ingresos puede abrir la puerta, pero también suma obligaciones

La participación de los padres puede ayudar cuando el comprador no reúne por sí solo los ingresos necesarios para obtener financiamiento. Sin embargo, el banco también considera las deudas y el perfil financiero del cosolicitante. Por eso, añadir otro solicitante no equivale a garantizar una aprobación.

“Cuando un padre o familiar se incorpora a un préstamo como cosolicitante, toda su situación financiera pasa a formar parte de él”, indicó Banfield. El ejecutivo señaló que combinar recursos puede acercar una vivienda al comprador en mercados costosos.

Si buscas casa en Nueva York o Nueva Jersey con ayuda familiar, revisa qué obligación asumirá cada persona y quién aparecerá en el título de propiedad. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) explica que algunos programas tienen la opción de considerar a un cofirmante como responsable de la deuda, pero sin participación en la vivienda.

La hipoteca de tu hijo puede limitar tu próxima compra

La deuda compartida puede afectar la relación entre tus pagos mensuales y tus ingresos, un indicador que utiliza el prestamista para evaluar cuánto puedes pagar. Por eso, ayudar hoy como cosolicitante de una hipoteca podría complicar una solicitud hipotecaria propia mañana.

Existe una posible excepción, aunque no implica una liberación automática. La guía de Fannie Mae, actualizada el 5 de agosto de 2026, permite excluir determinadas hipotecas del cálculo de obligaciones mensuales cuando otra persona obligada en el préstamo realiza los pagos y se cumplen condiciones específicas.

Entre ellas figuran:

Ausencia de atrasos durante los últimos 12 meses

Comprobantes bancarios o cheques que documenten esos pagos

No utilizar ingresos de alquiler de esa propiedad para calificar

Si planeas solicitar otra hipoteca, conserva esos documentos y confirma qué reglas aplica tu prestamista. Esa exclusión sirve para evaluar una nueva solicitud, pero no elimina tu obligación bajo el préstamo original.

Antes de firmar como corresponsable, acuerda cómo terminará la ayuda

La conversación familiar debe incluir quién cubrirá la mensualidad si hay desempleo, cómo se vigilarán los pagos y cuándo se buscará retirar al padre del financiamiento. Esta salida puede requerir una nueva evaluación crediticia.

“Salir del préstamo generalmente significa que tu hijo tiene que refinanciar por su cuenta”, señaló Mary Lee Blaylock, presidenta de Coldwell Banker Affiliates, a USA TODAY. Por ello, la ejecutiva recomendó hablar del plan de salida antes de firmar.

Calcula también ese costo futuro: la CFPB explica que refinanciar normalmente implica gastos de cierre y comisiones. Evita organizar la compra bajo la promesa de que retirar tu nombre será sencillo o gratuito.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre hipotecas con padres cosolicitantes

¿Mis padres pueden ayudarme sin entregar dinero para el enganche?

Pueden incorporarse a la solicitud y aportar sus ingresos al análisis. Sin embargo, también comprometen sus finanzas y asumen obligaciones de pago; no se trata únicamente de prestar su buen historial crediticio.

¿Un cosolicitante responde solamente por la mitad de la hipoteca?

No. La CFPB explica que el coprestatario asume responsabilidad por el préstamo y puede tener que pagar el importe completo si el otro prestatario incumple.

¿Pagar puntualmente durante 12 meses libera a mis padres?

No. Ese historial puede ayudar a excluir la mensualidad del cálculo de deudas en determinadas solicitudes sujetas a reglas de Fannie Mae, pero no retira al padre del contrato.

¿Refinanciar permite quitar a un padre de la hipoteca?

Generalmente, es una vía para hacerlo, según Blaylock. Necesitarás calificar para el nuevo préstamo sin ese respaldo y considerar los gastos correspondientes.

Conclusión

Antes de comprometer tu crédito para ayudar a tus hijos a contratar una hipoteca, evalúa si podrías sostener esa mensualidad además de tus propios gastos. La decisión no implica solamente conseguir una aprobación: también debes analizar qué ocurrirá si tu hijo deja de pagar antes de poder refinanciar. Esa posibilidad debe quedar resuelta en el presupuesto familiar, no cuando ocurra el primer atraso.

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