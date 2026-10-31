Editorial: Hay que escuchar el clamor del votante

Con el ir y venir de una gran afluencia de los votantes que han hecho uso del sufragio anticipado en varios estados, el país ha entrado de lleno en una dinámica electoral muy agitada donde aspirantes al Legislativo federal tanto demócratas como republicanos no han escatimado en meter mucho dinero en contiendas clave que en algunos casos han sido salpicadas por campañas sucias.

Pero más allá de las triquiñuelas de las campañas electorales lo que debe prevalecer es el sentir del votante. Y eso ha quedado demostrado encuesta tras encuesta. El Centro de Inteligencia de My Code, empresa propietaria de los periódicos El Diario en Nueva York, y la Opinion de Los Angeles, se dio a la tarea de consultar a la comunidad latina cuáles son los asuntos prioritarios para nuestra gente en este ciclo electoral de medio mandato.

Queda claro que el ciudadano de a pie pide a gritos soluciones y no politiquería populista barata. Los estadounidenses que se sienten con la soga al cuello porque ahora compran menos comida para poder cubrir el alquiler o los servicios básicos, o los jubilados cuyo cheque del seguro social ya no les da garantía de una vejez digna, o los dueños de negocios que han experimentado una caída en sus ingresos porque esa mano de obra inmigrante ha desaparecido demandan medidas concretas del gobierno federal.

“Quiero una legislación para reducir los costos de vida que nos están aplastando. Eso incluye vivienda, energía, cuidado infantil y educación. También quisiera que se crearan caminos reales para aumentar los ingresos”.

“Mi esposo es empleado federal y a veces tiene que trabajar sin recibir un pago. Es estresante porque yo no gano lo suficiente para cubrir todas las cuentas. (Además) Me asusta la retórica y lo que veo sobre el uso de tropas contra los ciudadanos”.

“Necesitamos algo de alivio, un respiro o algo por el estilo. La gente está pasando por dificultades y sufriendo”.

Los anteriores, son solo unos cuantos testimonios de los latinos que participaron en el sondeo de My Code. Reflejan el sentir de buena parte de la población en un momento donde reina la incertidumbre por un futuro que no luce nada prometedor.

Por eso es necesario que la participación cívica en estas elecciones intermedias se sienta a lo largo y ancho de Estados Unidos para ver si resuena en quienes aspiran llegar al Congreso. Necesitamos candidatos que hagan contrapeso a las malas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, muchas solo basadas en los intereses individuales, caprichos personales y enriquecimiento.

Urge equilibrar la balanza de poder en Washington D.C. Este 3 de noviembre los votantes hispanos aptos para ejercer el sufragio tienen la oportunidad de ser parte del cambio.

Por su parte, los candidatos deben escuchar el clamor de los votantes.