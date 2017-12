Las Aventureras del pasado se reunirán con Carmen Salinas

Se celebrarán 20 años de la obra musical

Una noche de gala muy al estilo del cabaret es lo que preparan Carmen Salinas y Juan Osorio para celebrar los primeros 20 años de Aventurera. Con la reunión de las mejores actrices que han interpretado a Elena Tejero es cómo festejarán las dos décadas de la obra, la cual se espera sea impactante al estar en un mismo escenario.

“El 14, 15 y 16 de febrero festejamos los 20 años de Aventurera en el Auditorio BlackBerry (en la ciudad de México), va a estar Edith González y otras más“, dijo Salinas ayer en entrevista.

Osorio aseguró que aún están en preparativos para echar la casa por la ventana.

“El pilar de esta obra es Carmen Salinas, imagínate que 20 años sin haber faltado una vez, eso es de reconocerse. Todas las que pasaron en la obra estarán haciendo un número especial, González estará el 14, Ninel el 15 y Maribel el 16“, expresó el productor de “Mi Marido Tiene Familia”.

Itatí Cantoral, Ninel Conde y Maribel Guardia son las confirmadas para este espectáculo.

“También estará Susana González, de hecho en marzo le harán un homenaje a su trayectoria por estar en esta puesta en escena.

“Me encantaría que Niurka esté interesada en salir, pero aún no me he puesto en contacto con ella y ojalá también Marjorie de Sousa”, dijo.

Para cerrar el año, Salinas unió a familiares y amigos con motivo de las fiestas navideñas.

Uno de los discursos que la actriz fue que se propague la paz y armonía en todo el pueblo mexicano, no sólo en estas fechas, sino todo el año.