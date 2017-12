AMLO se coloca en primer lugar de preferencias electorales

Así lo revela una encuesta de Parametría

México – El precandidato Andrés Manuel López Obrador lidera las preferencias electorales para la Presidencia de la República con el 31 por ciento, frente a José Antonio Meade que se colocó en el segundo lugar con el 20 por ciento, mientras que Ricardo Anaya obtuvo el 19 por ciento, según la reciente encuesta de Parametría.

En los resultados de la encuesta realizada del del 14 al 17 de diciembre de 2017, AMLO se coloca 11 puntos arriba de Meade quien logró el segundo lugar de las preferencias.

De los dos posibles candidatos independientes, Margarita Zavala registra el 10 por ciento de preferencias y Jaime Rodríguez “El Bronco” 2 por ciento.

De acuerdo con los resultados efectivos, es decir, donde no se contabilizan las respuesta no sabe, no contesta o ninguno, si ya fueran las elecciones la alianza la coalición “Juntos haremos historia” formada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES) ganaría la contienda con el 42 por ciento; en el segundo lugar aparece la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano llamada “Por México al Frente” con el 32 por ciento de las preferencias, mientras que en el tercer sitio con el 26por ciento de las respuestas aparece “Meade Ciudadano Por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

Al comparar las mediciones con meses pasado, la alianza de Morena-PT, se colocaba a la cabeza desde septiembre de 2017, mientras que la coalición PAN-PRD-MC se colocó en el segundo puesto y el PRI-PVEM en el tercer lugar.

Respecto a las preferencias por cada partido, Morena se coloca en la primera posición, lugar que ha ocupado desde enero de este año, en este diciembre obtuvo el 31 por ciento; el PRI se ubicó en el segundo puesto con el 25 por ciento, mientras que el mes pasado logró un porcentaje de 20 puntos lo que revela un aumento del 5 por ciento; por su parte, el PAN se quedó con 24 por ciento este diciembre por lo que subió 2 puntos a diferencia de noviembre. El Partido de la Revolución Democrática registró un porcentaje del 5 por ciento en este mes.