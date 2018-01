Cumplir las metas del año nuevo es más fácil en familia

Ideas para crear un plan de acción que involucre a todos los miembros del hogar en el logro de los objetivos

¿Cuántas veces te has encontrado contra la pared cuando ves tu lista de metas de año nuevo y sientes que no podrás lograrlas? No eres la excepción: a 92% de los estadounidenses le pasa lo mismo (*).

La buena noticia es que con un poco de ayuda de tus seres queridos, podrás ser más eficiente en delinear acciones concretas para el progreso personal y familiar.

“Para lograr lo que nos proponemos, es necesario identificarlo, convencernos de que sí se puede lograr, y trazar un plan general para llegar a la meta”, explica la psicóloga clínica Eduvigis Cruz Arrieta. “Sin esto, es fácil perder tiempo en cosas menos importantes o distraernos con actividades, gente, o situaciones que impiden el progreso personal y familiar”.

Un estudio de ORC International para el U.S. Highbush Blueberry Council, de 2015, halló que 55% de los estadounidenses cree que ayudar a otros a tener éxito en sus resoluciones de año no sólo refuerza su propio compromiso, sino que colabora para que juntos se mantengan en la ruta correcta para lograrlas. Un 57% consideró a la pareja como “socio” fundamental en esta hazaña y un 42% se refirió de igual manera a sus hijos.

La imaginación y el sentido del humor son claves para hacer que no solo tú, sino todos los miembros de tu familia trabajen unidos para cumplir esas aspiraciones, explica Cruz Arrieta.

“Crea una nueva tradición familiar… una reunión familiar para trazar ‘el plan familiar versión 2018’ de manera entretenida y como una oportunidad para divertirnos con nuestros seres queridos”, dice la psicóloga.

Ese encuentro servirá para elaborar un mapa y un itinerario de un viaje promotedor en el que cada quien debe apoyar a los demás para cumplir sus objetivos.

“Lo ideal es organizar la reunión uno o dos días después de la celebración mayor de su familia. Invite a su círculo familiar más cercano y comparta con ellos una comida liviana y saludable, mientras conversan acerca de sus opiniones y deseos”. La meta, agrega la experta, es obtener tantas ideas como sea posible. “Utilice post-its o tarjetas en blanco para que todos escriban sus sugerencias acerca de lo más importante que la familia debe considerar durante el nuevo año”.

Planes en conjunto

En el sitio web para padres Family with Purpose definen estas aspiraciones como SMART goals (por sus siglas en inglés), metas que deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y sujetas a un límite de tiempo. “Uno o dos objetivos familiares a la vez es usualmente lo mejor. Muchos más pueden ser abrumadores y dejar a todos frustrados”, reza Poly, la mamá fundadora de la página.

Una encuesta de Statistic Brain, una compañía global de estadísticas, revela que 41% de los estadounidenses se trazan metas cada fin de año, pero solo casi 45% persevera en cumplirlas luego de seis meses o más. Este esfuerzo requiere la participación de padres e hijos por igual. Pero, ¿cómo hacer que tus niños entiendan lo que esto significa y ayuden en la definición y el cumplimiento de objetivos?

“Use juegos para promover su participación; por ejemplo, quien provea más ideas se ganará un premio (ver una película, su helado favorito, tiempo extra para disfrutar sus juguetes electrónicos, etc.)”, dice Eduvigis Cruz Arrieta.

Las metas pueden tener diferentes grados de dificultad. Por ejemplo, incluir más vegetales en nuestra dieta diaria o discutir menos cuando tus hijos hacen algo que no te gusta o te responden de mala manera puede ser relativamente más fácil para algunos que ahorrar dinero y sacar tiempo para una vacación familiar.

Algunas ideas

El artículo “Know! To Set Family Goals for the New Year” en el sitio del Departamento de Educación del estado de Ohio sugiere algunas grandes ideas —que se pueden cumplir en etapas a lo largo del año para completarlas—que se pueden incorporar a ese plan de metas:

— Discutir menos, hablar más. Abra (o fortalezca) las líneas de comunicación entre usted y sus hijos. Es muy importante para saber que está sucediendo en la vida cotidiana de sus hijos.

— Comer juntos al menos cuatro noches a la semana, cuando sea posible. “Estudios han demostrado que los niños que cenan con sus familias no solo obtienen mejores calificaciones, sino que también es menos probable que participen en el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas entre los adolescentes”.

— Tener más tiempo para la diversión familiar. Planifique un viaje o adquieran un nuevo hobby familiar. La idea es pasar tiempo juntos y disfrutar de la compañía de los demás.

“Trate de no comprometerse demasiado ni a usted mismo ni a su familia”, se advierte en el texto. “El exceso de compromiso equivale a niños y adultos agotados y estresados, lo que no beneficia a nadie”.

Cruz Arrieta también recomienda que cada pequeño o adolescente tenga un rol específico en la reunión de acuerdo con sus capacidades: controlar el tiempo, escribir notas, leer lo propuesto al final de la reunión, ser un árbitro en la discusión o servir la comida.

Nada tendrá sentido sin definir un plan de seguimiento de su cumplimiento para evaluar los resultados. “Al final de la reunión, cree una lista de objetivos con fechas para completar los proyectos individuales” y, una vez al mes, organice una reunión para monitorear el progreso y hacer ajustar que se necesiten.

“Los más jóvenes pueden crear recordatorios visuales de los primeros cinco objetivos usando materiales decorativos”, sugiere la psicóloga. Una cartelera o mensajes en las puertas de la nevera son útiles para que todo el mundo pueda verlos frecuentemente, sugiere el sitio Family with Purpose.

Trazarse metas en familia requiere mucha paciencia, porque muchas veces no se progresa tan rápido como se espera.

“Las tradiciones nuevas requieren personas dedicadas a mantenerlas activas en la mente de todos. Esfuércese en mantener el elemento de diversión mientras, poco a poco, guía a su familia hacia un futuro mejor en el nuevo año”, propone Eduvigis Cruz Arrieta.

Y no olviden celebrar cada logro pequeño para reforzar dentro de ti y en cada uno de tus seres amados lo que son capaces de alcanzar juntos.

(*) Fuente: Statistic Brain, https://www.statisticbrain.com/new-years-resolution-statistics/